OpenAI planira sopstvene AI čipove od sledeće godine

Kompanija se udružuje sa Broadcom-om.

Sopstveni čipovi će smanjiti rizik od nestašice GPU-a

OpenAI se priprema da od sledeće godine masovno proizvodi sopstvene AI čipove kako bi obezbedio ogromnu računarsku snagu za korisnike i smanjio zavisnost od NVIDIA.

Kompanija je navodno dizajnirala čip u saradnji sa američkim Broadcom-om, čiji je izvršni direktor nedavno najavio novog klijenta sa porudžbinom od 10 milijardi dolara. Izvori potvrđuju da je reč o OpenAI, koji nema planove da prodaje čipove, već će ih koristiti interno.

Već 2023. OpenAI je istraživao mogućnost proizvodnje sopstvenih čipova nakon što je Sam Altman okrivio nedostatak GPU-a za spor rad API-ja. Nakon izlaska GPT-5, Altman je najavio dvostruko povećanje AI računarske flote u narednih pet meseci. Sopstveni čipovi će smanjiti rizik od nestašice GPU-a i potencijalno uštedeti kompaniji novac. Custom čipovi, nazvani „XPUs“, prema izveštajima, mogli bi zauzeti veliki deo AI tržišta, dok NVIDIA i dalje dominira.

Izvor: Engadget