OpenAI poboljšao ChatGPT

OpenAI je pokrenuo novu funkciju ChatGPT koja olakšava pretragu informacija o radnom prostoru bez prebacivanja između aplikacija. Ažuriranje ChatGPT-a za „znanje kompanije“ za poslovne, preduzetničke i obrazovne korisnike pokreće verzija GPT-5 koja se direktno povezuje sa alatima kao što su Slack, SharePoint, Google Drive i GitHub, omogućavajući četbotu da pretraži više izvora kako bi pronašao odgovore koji su vam potrebni.

Cilj je da se omogući poslovnim korisnicima da koriste ChatGPT kao neku vrstu pretraživača za razgovor koji može da pretraži sve dostupne podatke o radnom mestu kako bi pronašao ono što im je potrebno. Anthropic je ranije ovog meseca pokrenuo sličan alat „Veštine“ za svoj Claude AI, koji ima za cilj poboljšanje mogućnosti AI agenta za određene radne zadatke.

Ovo se nadovezuje na beta funkcije predstavljene u junu i pruža sveobuhvatnije iskustvo od prethodnih povezivanja aplikacija za ChatGPT. OpenAI kaže da je ažuriranje znanja kompanije zasnovano na GPT-5 posebno obučeno za istovremeno pretraživanje više izvora kako bi se pružili sveobuhvatniji i tačniji odgovori.

„Svaki odgovor uključuje jasne citate tako da možete videti odakle su informacije došle i verovati rezultatima“, navodi OpenAI u svom saopštenju. „Na primer, ako imate predstojeći poziv klijentu, ChatGPT može da kreira brifing za vas na osnovu nedavnih poruka sa vašeg kanala naloga u Slack-u, ključnih detalja iz imejlova sa vašim klijentom, beleški sa poslednjeg poziva u Google dokumentima i bilo kakvih eskalacija iz Intercom tiketa za podršku od vašeg poslednjeg sastanka.“

OpenAI kaže da funkcija znanja kompanije može da obrađuje dvosmislena pitanja, kao što je „gde smo stigli po pitanju ciljeva kompanije za sledeću godinu?“ pokretanjem višestrukih pretraga različitih izvora i gledišta kako bi se rešili suprotstavljeni detalji. Alat koristi filtere datuma i može da „razmišlja dok traži“, prema OpenAI-ju, što mu omogućava da pronađe informacije zasnovane na vremenu.

Znanje kompanije mora se ručno odabrati prilikom započinjanja novih razgovora, a ChatGPT ne može da pretražuje veb ili da kreira grafikone i slike dok je funkcija omogućena. OpenAI kaže da ChatGPT i dalje može da odgovara na pitanja koristeći povezane aplikacije bez aktiviranja znanja kompanije, ali „odgovori neće uključivati istu dubinu ili detaljne citate“. Očekuje se da će ažuriranja u narednim mesecima proširiti podršku znanja kompanije na druge ChatGPT mogućnosti.

Izvor: TheVerge