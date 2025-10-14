OpenAI pokreće aplikacije unutar ChatGPT

OpenAI pokreće novi način za programere da kreiraju aplikacije unutar ChatGPT.

Korisnici ChatGPT će moći da pristupe interaktivnim aplikacijama kao što su Booking.com, Expedia, Spotify, Figma, Coursera, Zillow i Canva. OpenAI takođe pokreće pregled Apps SDK, a sam alat je namenjen programerima za kreiranje ovih aplikacija.

OpenAI pokušava da izgradi ekosistem aplikacija oko svog vodećeg AI proizvoda. Ovo lansiranje sledi nakon što je OpenAI pokušao da omogući programerima da kreiraju interakticne aplikacije što je slučaj GPT prodavnicom. Za razliku od tog proizvoda, koji je bio zasebna prodavnica aplikacija, lansiranje u ponedeljak stavlja aplikacije direktno u ChatGPT odgovore i omogućava korisnicima da pozivaju alate trećih strana u svojim svakodnevnim razgovorima. To stvara bolje uslove za programere kada žele da distribuciju aplikacija koje kreiraju i cilj da stvori bogatije iskustvo za korisnike za ChatGPT.

ChatGPT će ujedno prikazivati i relevantne aplikacije kada bi mogle biti korisne korisniku. Ako neko zatraži plejlistu za zabavu ovog vikenda, ChatGPT može pozvati aplikaciju Spotify u razgovoru. OpenAI kaže da će u budućnosti aplikacije poput Uber, AllTrails, Instacart, DoorDash će takođe biti dostupne u ChatGPT.

Novi sistem je sagrađen na Model Context Protocol (MCP), koji omogućava programerima da povežu svoje izvore podataka sa AI sistemom. ChatGPT aplikacije takođe mogu da pokreću kacije i prikazuju potpuno interaktivan korisnički interfejs u odgovorima četbota. Određene aplikacije mogu da prikazuju video zapise u ChatGPT koji će biti zakačeni na vrh veb stranice i mogu da se menjaju na osnovu zahteva korisnika.

Nove funkcije ChatGPT-a pojaviće se uskoro za korisnike širom sveta.

Izvor: techcrunch.com