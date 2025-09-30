OpenAI pokreće ChatGPT Go u Indoneziji

OpenAI proširuje svoj budžetski pristupačan plan pretplate.

Nakon što je ChatGPT pristupačan plan pretplate pokrenut u Indiji, OpenAI planira da isto uradi i u Indoneziji. Tokom prošlog meseca u Indiji je pokrenut plan za pretplatu ChatGPT od 5 dolara, a sada postoji plan da se pretplata pokrene u Indoneziji za 4,5 dolara mesečno.

Plan ChatGPT Go je opcija pretplate srednjeg nivoa koja se nalazi između besplatne verzije OpenAI i njegovog premium plana ChatGPT Plus od 20 dolara mesečno. Korisnici dobijaju 10 puta veće limite korišćenja nego kod besplatnog plana za slanje pitanja ili upita, generisanje slika i otpremanje datoteka. Plan takođe pruža mogućnost da ChatGPT bolje pamti prethodne razgovore, tako da ima bolju mogućnost za presonalizovanije odgovore tokom vremena.

Na ovaj način OpenAI postaje direktna konkurencija kompaniji Google, koja je ranije ovog meseca u Indoneziji pokrenula sopstveni plan pretplate AI Plus po sličnoj ceni. AI Plus pruža pristup četbotu Gemini 2.5 Pro, zajedno sa kreativnim alatima za kreiranje slika i video zapisa kao što su Flow, Whisk i Veo 3 Fast po sličnoj ceni.

Čini se da kreće bitka za tržište.

Izvor: techcrunch.com