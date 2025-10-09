OpenAI pokrenuo Instant Checkout kupovinu unutar ChatGPT-a

OpenAI je uveo novu funkciju pod nazivom Instant Checkout, koja omogućava korisnicima da obave kupovinu direktno iz ChatGPT konverzacije. Tehnologija iza ovog rešenja razvijena je u saradnji sa Stripe-om i nosi naziv Agentic Commerce Protocol. Funkcija je dostupna kako besplatnim tako i plaćenim korisnicima, ali za sada podržava samo jednokratne kupovine proizvoda od Etsy prodavaca u SAD.

Kako funkcioniše nova opcija

Kada se traže proizvodi u okviru ChatGPT-a, korisnici mogu odmah videti koji od njih mogu da kupe bez napuštanja razgovora. Iako je trenutno ograničena na Etsy artikle u SAD, u planu je podrška za više regiona, multi-item korpe i proširenje na preko milion Shopify prodavaca, među kojima su i poznati brendovi poput Glossier, SKIMS i Spanx.

OpenAI naglašava da rezultati pretrage i dalje ostaju rangirani prema dostupnosti, ceni i kvalitetu, bez posebnog favorizovanja proizvoda sa opcijom Instant Checkout.

Način plaćanja i troškovi

Plaćanja i porudžbine i dalje obrađuju sami trgovci, dok korisnici mogu koristiti karticu povezanu sa OpenAI nalogom ili druge dostupne metode. Prodavci će plaćati malu proviziju na završene kupovine, ali ova naknada neće uticati na cenu proizvoda za kupce.

OpenAI je takođe najavio da će Agentic Commerce Protocol biti otvorenog koda, čime će se omogućiti većem broju trgovaca da razviju svoje integracije sa ChatGPT-om.

Izvor: Engadget