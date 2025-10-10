OpenAI postao najvrednija privatna kompanija na svetu sa 500 milijardi dolara

Pretekao je SpaceX i kreatora TikToka, ByteDance.

OpenAI je pretekao SpaceX i postao najveći startup i najvrednija privatna kompanija na svetu. Prema izveštajima, kompanija je odobrila sekundarnu prodaju akcija koja je omogućila sadašnjim i bivšim zaposlenima da prodaju svoje udele. Iako je OpenAI planirao prodaju akcija vrednih 10,3 milijarde dolara, na kraju je prodao 6,6 milijardi investitorima među kojima su Softbank, vladin fond Abu Dabija MGX, američki investicioni fond Thrive Capital i globalna firma T. Rowe Price.

To je povećalo vrednost kompanije sa 300 na 500 milijardi dolara. SpaceX-a vredi 400 milijardi, a ByteDance je procenjen na 220 milijardi dolara.

Početkom septembra, OpenAI je najavio prelazak na novu strukturu. Prelazak u status javne korporacije od javnog interesa (Public Benefit Corporation, PBC), kojom bi i dalje upravljao njegov neprofitni ogranak. Taj ogranak je dobio udeo u vlasništvu veći od 100 milijardi dolara, čime je postao glavni akcionar nove korporacije.

Direktor SpaceX-a, Ilon Mask, jedan od osnivača OpenAI-ja i ranih finansijera, oštro kritikuje ovu odluku i pokušava sudskim putem da blokira prelazak na profitni model. Musk tvrdi da OpenAI i Sem Altman krše osnivački ugovor i osnovnu misiju kompanije razvoj veštačke inteligencije „za dobrobit čovečanstva“.

OpenAI veruje da će prelazak na PBC strukturu privući više investitora, jer ukida ograničenja na mogući finansijski povraćaj. Kompaniji je, međutim, potrebno mnogo više kapitala Altman je ranije izjavio da planira da uloži bilione dolara u izgradnju data centara neophodnih za pokretanje AI servisa.

