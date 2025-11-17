OpenAI potpisuje ugovor sa Amazonom

Sporazum između dve kompanije stupa na snagu odmah.

OpenAI je potpisala ugovor sa Amazonom vredno 38 milijardi dolara. Kompanija Amazon pružiće usluge pristzpa grafičkim procesorima i uslugu obuku modela sledeće generacije. Amazon očekuje da će sve kapacitete uspeti da iskoristi tokom sledeće godine.

Crni oblak se javlja u vidu pitanja kako će OpenAI platiti sve na šta se obavezao. Kompanija OpenAI godišnje ima 12 milijardi dolara godišnjeg prihoda, a kompanija je počela da troši 250 milijardi na usluge Microsofta. Ujedno ima sporazume i sa drugim gigantima sa ciljem daljeg razvoja veštačke inteligencije, ali pokriće za novac nema.

Dok se Amazon raduje što će pomoći ChatGPT, ali niko se ne pita ko potpisuje „čekove“ OpenAI.

Izvor: engadget.com