OpenAI pravi ChatGPT za odrasle

Kompanija OpenAI planira da od decembra omogući širu upotrebu ChatGPT-ja za odrasle korisnike, tvrdi direktor Sem Altman. Još je u septembru najavila uvođenje roditeljske kontrole i automatske detekcije starosne dobi, a čini se da je jedan od ciljeva tog sistema upravo to da se, razdvajanjem dece od odraslih korisnika, otvori prostor za veću slobodu u prikazivanju sadržaja.

„U decembru, kako budemo u potpunosti uveli verifikaciju uzrasta i u skladu s našim principom ‘tretiraj odrasle kao odrasle’, omogućićemo još više toga – uključujući i erotski sadržaj za verifikovane odrasle korisnike“, izjavio je Altman.

Neki iskusniji korisnici ChatGPT-ja već duže uspevaju da manipulišu modelom kako bi vodili „neprikladne razgovore“, ali Altmanova izjava zvuči kao implicitno odobrenje OpenAI-ja da su takvi oblici upotrebe prihvatljivi, čak poželjni.

Kompanija je nešto slično najavila i tokom DevDay 2025 događaja, kada su nova pravila za programere koji kreiraju aplikacije za ChatGPT naglasila da će „podrška za sadržaje za odrasle (18+) biti omogućena kada se uvedu odgovarajuće kontrole i verifikacija uzrasta“. Izgleda da će posle decembra interakcije za odrasle, bilo direktno u ChatGPT-ju ili putem povezanih aplikacija, biti dozvoljene.

Sve ove promene odvijaju se u senci uznemirujućih priča o negativnom uticaju ChatGPT-ja na korisnike, uključujući smrt tinejdžera Adama Reina, koji je navodno koristio ChatGPT da isplanira sopstveno samoubistvo.

OpenAI je pokušao da ublaži potencijalne negativne psihološke efekte ChatGPT-ja uvođenjem GPT-5 modela, koji je smanjio servilnost i dodao ugrađena upozorenja za korisnike da prave pauze tokom korišćenja. Teško je reći da li su ove izmene dale konkretne rezultate, ali zajedno sa uvođenjem verifikacije uzrasta jasno je da se OpenAI sada oseća spremnim da svom botu pokloni duži povodac.