OpenAI predstavio Sora aplikaciju za AI video generisanje

Nina Momcilovic

Samo dan nakon što je procurila informacija da OpenAI sprema novu društvenu video aplikaciju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, kompanija je i zvanično predstavila Sora aplikaciju. Pokretana novim modelom Sora 2, aplikacija omogućava korisnicima da kreiraju AI-generisane video klipove gotovo bilo koje vrste, uz dodatak zvuka — što je prvi put da OpenAI-ev video model nudi ovu funkcionalnost.

Ključne funkcije i kontroverze

Glavna opcija aplikacije je „Cameo“, koja omogućava dodavanje lika korisnika u generisane video zapise. Korisnici pri prvom korišćenju odlučuju da li žele da dozvole prijateljima ili čak nepoznatim osobama da koriste njihov lik. Kada se jednom pojave u videu, označeni su kao „su-vlasnici“ tog klipa, što im daje mogućnost da ga obrišu ili zabrane dalje izmene kroz opciju „Remix“. Ova funkcija omogućava korisnicima da se priključe trendovima i dodaju sopstvenu verziju popularnih snimaka.

Kako bi se izbegle zloupotrebe, Sora ne može da kreira sadržaj sa javnim ličnostima osim ako one same ne otpreme svoj lik i ne odobre korišćenje. Takođe, softver odbija da generiše pornografske sadržaje.

Dostupnost aplikacije

Trenutno je Sora dostupna isključivo na iOS uređajima i to samo korisnicima iz SAD i Kanade. Za pristup je potrebna pozivnica, a oni koji je dobiju mogu dalje pozvati do četiri prijatelja, podsećajući na rane dane platformi kao što su Bluesky ili Clubhouse. Za sada nema informacija o datumu kada bi aplikacija mogla da bude dostupna na Androidu ili u drugim delovima sveta.

