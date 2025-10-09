OpenAI prodaje akcije vredne 6,6 milijardi dolara

OpenAI prodaje akcije.

Kompanija OpenAI završila sekundarnu prodaju akcija u ukupnom iznosu od 6,6 milijardi dolara, omogućavajući sadašnjim i bivšim zaposlenim da prodaju akcije po rekordnoj vrednosti od 500 milijardi dolara.

Iako je OpenAI odobrio prodaju akcija u vrednosti od 10 milijarde dolara što je povećanje u odnosu na prvobitni cilj od 6 milijardi dolara, samo oko dve trećine tog iznosa je na kraju prodato.

Iako cilj nije ostvaren čini se da još uvek postoji interesovanje investitora. Prodaja dolazi u sred talasa konkurencije za talente u oblasti AI. OpenAI je pokušao na ovaj način da uđe u bolju poziciju za izazove koji predstoje. Iako analitičari smatraju da je učinak prodaje akcija dobar, čini se da ipak nije.

Ostvarena je tek nešto više od polovine prodaje a za kompaniju koja se predstavlja kao kompanija budućnosti to ipak nije dobar rezultat. Može se čak reći i da je poražavajuć.

Izvor: cnbc.com