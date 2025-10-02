OpenAI protiv Googlovog i Amazonovog sistema kupovine?

ChatGPT uvodi novi sistem online kupovine.

Korisnici ChatGPT u Americi mogu da obavljaju kupovine na Etsy i Shopify unutar razgovora, što ukazuje na još jedan vid online kupovine, ne samo za potrošače već i za platfome. OpenAI može da promeni način online kupovine i da zadrži svu moć u svojim rukama.

Nova funkcija „Trenutno plaćanje“ kompanije OpenAI dostupna je prijavljenim korisnicima ChatGPT Pro, Plus i Free koji kupuju od prodavaca na Etsy.

„Trenutno plaćanje“ se nadovezuje na prethodne funkcije kupovine na ChatGPT koje su prikazivale relevantne proizvode, slike, recenzije, cene i direktne linkove od trgovaca kao odgovor na pitanje o kupovini poput „šta da kupim prijatelju koji voli keramiku?“. Sada umesto da napuste razgovor, korisnici mogu jednostavno da dodirnu „Kupi“ da bi potvrdili svoju porudžbinu, detalje o isporuci i plaćanju kako bi završili kupovinu.

Tokom prošle godine Perplexity je predstavio sličnu funkciju kupvine i plaćanja u ćaskanju. Ova vrsta bežbrižnog iskustva ima potencijal da pokrene novi pokret u načinu na koji ljudi kupuju online a svakako ukazuje i na udaljavanje od pretraživača poput Google i platformi kao što su Amazon.

Izvor: techcrunch.com