OpenAI razvija AI alat za generisanje muzike uz pomoć studenata sa Juilliarda

Prema izveštaju portala The Information, kompanija OpenAI radi na razvoju alata koji bi mogao da generiše muziku na osnovu tekstualnih i audio promptova. U tom cilju, OpenAI sarađuje sa studentima prestižne Juilliard muzičke škole, koji pomažu u kreiranju i označavanju podataka potrebnih za obuku modela. Ideja je da alat omogući korisnicima da, na primer, dodaju gitaru uz vokalnu numeru ili automatski generišu muzičku podlogu za video sadržaje.

Uloga Juilliard studenata i rani razvoj projekta

Nije poznato u kojoj fazi se projekat trenutno nalazi, ali prema izvorima bliskim razvoju, studenti sa Juilliarda angažovani su da anotiraju notne zapise, koji bi potom služili kao trening materijal za AI model. Time bi se omogućilo preciznije razumevanje muzičke strukture i stilskih elemenata koje alat treba da reprodukuje.

Ovo nije prvi pokušaj OpenAI-ja da se upusti u oblast AI muzike, ali sadašnji projekat dolazi u trenutku kada sve više kompanija — poput Suno i ElevenLabs — lansira sopstvene alate za automatsko komponovanje i sintezu zvuka. Takvi sistemi već izazivaju zabrinutost zbog porasta AI generisanog sadržaja na muzičkim platformama, koji sve češće zatrpava legalne autore i originalne pesme.

Kako izveštaj zaključuje, ovo je tek početak nove ere AI muzike, koja bi mogla temeljno da promeni način na koji se muzika komponuje, proizvodi i distribuira.

