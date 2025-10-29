OpenAI razvija novi generativni muzički alat 

OpenAI radi na novom alatu koji bi generisao muziku na osnovu tekstualnih i audio instrukcija, prema izveštaju u The Information.

Takav alat bi se mogao koristiti za dodavanje muzike postojećim video zapisima ili za dodavanje gitarske pratnje postojećoj vokalnoj numeri, rekli su izvori. Nije jasno kada OpenAI planira da pokrene takav alat ili da li bi bio dostupan kao samostalni proizvod (za razliku od integracije sa OpenAI-jevim ChatGPT-om i video aplikacijom Sora).

Jedan izvor je rekao za The Information da OpenAI sarađuje sa nekim studentima sa Džulijard škole kako bi anotirao partiture kao način pružanja podataka za obuku.

Iako je OpenAI u prošlosti pokrenuo generativne muzičke modele, oni su prethodili pokretanju ChatGPT-a; u skorije vreme, kompanija razvija audio modele fokusirane na pretvaranje teksta u govor i govora u tekst. Druge kompanije sa generativnim muzičkim modelima uključuju Google i Suno.

