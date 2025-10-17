OpenAI razvija sopstvene AI čipove uz pomoć Broadcoma

Dogovor za dodatnih 10 gigavata računarske snage nadovezuje se na sporazume sa NVIDIA-om, AMD-om i Oracle-om.

Sporazum se procenjuje na više milijardi dolara

OpenAI teži što većoj računarskoj snazi i potpisao je novi sporazum sa proizvođačem čipova Broadcomom kako bi to omogućio. Kompanije će zajedno raditi na prilagođenim čipovima i sistemima za OpenAI infrastrukturu, ali i za data centre.

OpenAI dizajnira „AI akceleratore“ i sisteme. Broadcom će početi sa implementacijom tih sistema u drugoj polovini naredne godine, sa ciljem završetka do kraja 2029. Sporazum se odnosi na 10 gigavata čipova i procenjuje se na više milijardi dolara.

Ovaj dogovor nadovezuje se na ranije sporazume OpenAI-a sa NVIDIA-om i AMD-om, dok je dogovor sa Oracle-om u julu obezbedio 4,5 gigavata kapaciteta za data centre u okviru Stargate projekta. Prema izveštajima, CEO OpenAI-a Sam Altman želi da kompanija razvije 250 gigavata računarske snage u narednih osam godina, značajno više od očekivanih 2 GW do kraja ove godine.

Izvor: Engadget