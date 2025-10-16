OpenAI sarađuje sa Broadcom-om oko AI čipova

OpenAI se udružuje sa Broadcom-om kako bi proizvodio sopstvene kompjuterske čipove za napajanje svojih AI data centara. Sporazum je najnoviji u nizu partnerstava osmišljenih da smanje zavisnost kompanije od Nvidia-e i obezbede dovoljno računarske snage za pokretanje aplikacija poput ChatGPT-a i Sora-e i ostvarivanje njene misije razvoja superinteligentne AI.

OpenAI je saopštio da dizajniranje sopstvenih čipova omogućava da „ugradi ono što je naučio iz razvoja graničnih modela i proizvoda direktno u hardver, otključavajući nove nivoe mogućnosti i inteligencije“.

Partnerstvo, objavljeno u ponedeljak, omogućiće OpenAI-u da razvije i rasporedi „10 gigavata prilagođenih AI akceleratora“ koristeći sopstvene čipove i sisteme. Da bismo stavili taj broj u kontekst, proizvodnja tipičnog nuklearnog reaktora je oko jedan gigavat.

Očekuje se da će Broadcom početi sa raspoređivanjem reka opreme u drugoj polovini 2026. godine, a sporazum bi trebalo da se završi do kraja 2029. godine, navodi se u saopštenju. Suosnivač i izvršni direktor kompanije OpenAI, Sem Altman, rekao je da je partnerstvo „ključan korak u izgradnji infrastrukture potrebne za otključavanje potencijala veštačke inteligencije i pružanje stvarnih koristi ljudima i preduzećima“.

Ova objava dolazi nakon što je OpenAI sklopio ugovor o šest gigavata sa AMD-om i ugovor o 10 gigavata sa Nividia. Infrastrukturna partnerstva su tek nedavno postala moguća nakon što je OpenAI promenio svoj ekskluzivni aranžman sa Microsoft za veštačku inteligenciju.

Stvaranje prilagođenih čipova je deo rastućeg pokreta u tehnološkoj industriji, jer glavni igrači poput Mete, Google i Microsoft rade na jačanju vitalnih linija snabdevanja usred rastuće potražnje i smanjenju svoje zavisnosti od Nividia veštačkih čipova. Do danas, projekti prilagođenih čipova nisu predstavljali verovatnu pretnju za giganta u proizvodnji čipova, iako su doneli značajne koristi drugim proizvođačima čipova poput Broadcom.

Izvor: TheVerge