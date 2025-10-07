OpenAI širi ChatGPT Pulse – digitalni asistent koji zna šta vam treba pre nego što pitate

ChatGPT Pulse, alat koji pruža personalizovana ažuriranja na osnovu obrazaca korišćenja, uskoro stiže i na web.

Kompanija je 25. septembra počela da uvodi ChatGPT Pulse za korisnike mobilnih uređaja, ali alat funkcioniše samo u okviru pretplate Pro koja košta 200 dolara mesečno.

ChatGPT Pulse još uvek nije dostupan na webu – ali to će se uskoro promeniti. Kako je već primećeno na mreži X, kompanija se priprema i za tu verziju.

Uz Pulse, ChatGPT će pružati personalizovana ažuriranja na osnovu razgovora, povratnih informacija i povezanih aplikacija. Na primer, ako ima pristup kalendaru i može da vidi sastanke koje je korisnik nedavno dodao, može da ga podseti na njih ili ponudi dnevne novosti koje bi mogle da budu u vezi s temom sastanka.

ChatGPT Pulse prikazuje ažuriranja pomoću vizuelnih kartica, koje se brzo pregledaju, a za više detalja je neophodno otvoriti onu koja je privukla pažnju – tako da svaki dan počinje sa preglednim, fokusiranim setom informacija.

GPT-5 Instant was updated to better recognize and support people in moments of distress – the model is trained to more accurately detect and respond to potential signs of mental and emotional distress, helping ChatGPT de-escalate conversations and point…

„Ovo je prvi korak ka korisnijem ChatGPT-ju koji vam proaktivno donosi ono što vam treba, pomažući vam da napredujete i da se vratite svom životu“, saopšteno je iz kompanije. „Učićemo i unapređivati se na osnovu ranih iskustava, pre nego što Pulse bude dostupan korisnicima Plus pretplate, sa ciljem da ga jednog dana omoguće svima“.

Nažalost, web verzija ChatGPT Pulse-a za sada će ostati dostupna isključivo pretplatnicima na Pro plan od 200 dolara, ali nije isključeno da će kasnije stići i korisnicima Plus pretplate od 20 dolara mesečno.