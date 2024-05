OpenAI sklapa dogovor o upotrebi Reddit sadržaja

BIZIT Plus seminara “Kontekst prodaje”



Objavili smo Agendu BIZIT Plus seminara “Kontekst prodaje” koji ćemo održati 29. maja u Metropolu. Pogledajte naslove i opise, sadržaj predavanja, pa ako su to teme od značaja za rast i razvoj vašeg poslovanja prijavite se i prisustvujte ovom jedinstvenom događaju.



Link za prijavu u opisu profila ☝️ ...