OpenAI sprema društvenu aplikaciju nalik TikToku, ali sa isključivo AI sadržajem

Prema navodima Wired-a, OpenAI je u završnoj fazi pripreme sopstvene društvene aplikacije zasnovane na nadolazećem video modelu Sora 2. Aplikacija je koncipirana poput TikToka, sa vertikalnim video-feedom i navigacijom putem prevlačenja, ali uz jednu ključnu razliku – sav sadržaj biće generisan isključivo veštačkom inteligencijom. Korisnici neće imati mogućnost da otpremaju fotografije ili video snimke sa svojih telefona.

Ograničenja i bezbednosne mere

Sora 2 u okviru aplikacije može kreirati klipove dužine do 10 sekundi. Iako nije jasno da li model van aplikacije ima drugačija ograničenja, format je znatno kraći u odnosu na TikTok, koji sada podržava video snimke do 10 minuta.

Aplikacija će sadržati i alat za verifikaciju identiteta. Ukoliko korisnik potvrdi svoj identitet, model će moći da koristi njegov lik u generisanim video zapisima. To omogućava drugim korisnicima da ih označe ili remiksuju njihove klipove, ali će kao mera zaštite vlasnik naloga dobiti obaveštenje svaki put kada se njegov lik iskoristi, čak i ako video nikada ne bude objavljen.

Autorska prava i potencijalne kontroverze

Softver neće generisati sadržaje koji krše autorska prava, iako još nije jasno koliko će ta zaštita biti efikasna. Prema pisanju Wall Street Journal-a, OpenAI planira da od nosilaca prava traži da se eksplicitno „isključe“ iz procesa, umesto da unapred blokira sav potencijalno zaštićen materijal.

Zašto društvena mreža baš sada

Prema analizi Wired-a, OpenAI vidi priliku u trenutku kada je budućnost TikToka u SAD i dalje neizvesna, jer je predsednik Donald Tramp više puta produžio rok ByteDance-u da uskladi vlasničku strukturu američkog poslovanja. Dodavanjem društvene dimenzije uz Sora 2, OpenAI možda želi da spreči korisnike da isprobaju konkurentske modele, jer bi napuštanje nove platforme značilo i gubitak zajednice koja se oko nje formira.

