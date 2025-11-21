OpenAI traži da SAD prošire poreske olakšice za AI

Generalni direktor OpenAI-ja, Sam Altman je udvostručio zahtev kompanije da SAD prošire podobnost za poreske olakšice za Zakon o čipovima, dok zemlja ubrzava napore da osigura svoju poziciju globalnog lidera u veštačkoj inteligenciji.

Altmanov komentar dolazi nakon pisma Chris Lehane, glavnog direktora za globalne poslove OpenAI-ja, od 27. oktobra, upućenog direktoru Kancelarije za nauku i tehnološku politiku Bele kuće, Michael Kratsios, u kojem traži proširenje podobnosti za Investicioni kredit za naprednu proizvodnju (AMIC) na proizvodnju AI servera, AI centre podataka i komponente mreže.

AMIC je američki savezni poreski podsticaj osmišljen da podstakne domaću proizvodnju poluprovodnika.

„Mislimo da će reindustrijalizacija SAD u celom paketu – fabrikama, turbinama, transformatorima, čeliku i još mnogo čemu – pomoći svima u našoj industriji i drugim industrijama (uključujući i nas)“, rekao je Altman u objavi na X u petak.

Ali, poreski kredit je „veoma drugačiji od garancija za kredite kompanije OpenAI“, rekao je Altman.

Kompanija je razgovarala sa američkom vladom o mogućnosti federalnih garancija za kredite kako bi se podstakla izgradnja fabrika čipova u SAD, ali ne i centara podataka, rekao je Altman ranije ove nedelje.

OpenAI se obavezao da će potrošiti 1,4 biliona dolara na izgradnju računarskih resursa u narednih osam godina, rekao je.

Rastuća potražnja za modelima i proizvodima veštačke inteligencije, uključujući široko korišćeni ChatGPT kompanije OpenAI, podstakla je vodeće tehnološke kompanije da otkriju ambiciozne planove za izgradnju više centara podataka i razvoj naprednih čipova.

Međutim, David Sacks, car Bele kuće za veštačku inteligenciju i kriptovalute, rekao je da neće biti federalne pomoći za veštačku inteligenciju.

Izvor: Reuters