OpenAI učestvuje u pravljenju velikog animiranog filma

OpenAI želi da dokaže da generativna veštačka inteligencija može da pravi filmove brže i jeftinije nego što se to danas radi u Holivudu. Zato kompanija ustupa svoje alate i računarske resurse za pravljenje dugometražnog animiranog filma koji je u velikoj meri osmišljen uz pomoć veštačke inteligencije. Očekuje se da u bioskope stigne već 2026. godine.

Critterz, priča o šumskim stvorenjima koja kreću u avanturu nakon što njihovo selo potrese dolazak jednog stranca, ideja je Čada Nelsona, kreativnog stručnjaka u OpenAI-ju. Nelson je počeo da skicira likove još pre tri godine, dok je pokušavao da napravi kratki film koristeći tada novi OpenAI-jev alat za generisanje slika – DALL·E. Sada se udružio sa producentskim kompanijama u Londonu i Los Anđelesu, a s ciljem da premijerno prikaže dugometražnu verziju filma na Kanskom filmskom festivalu u maju 2026.

Tim pokušava da film napravi za oko devet meseci umesto uobičajenih dvanaest, rekao je Džejms Ričardson, suosnivač londonskog studija Vertigo Films. Vertigo radi na filmu zajedno sa Native Foreign, studijom specijalizovanim za korišćenje veštačke inteligencije u kombinaciji s tradicionalnim alatima za video-produkciju.

Kratkometražni Critterz je 2023. godine privukao pažnju na festivalima, pa je tako postao prvi kratki film koji je kombinovao OpenAI-jev DALL·E sa tradicionalnom animacijom. U režiji OpenAI kreativca Čada Nelsona, film je odabran za festivale u Anesiju, Tribeki i u Kanu, a nominovan je i za PGA nagradu za inovaciju. Scenaristi Džejms Lamont i Džon Foster, deo hvaljenog tima koji stoji iza filma Paddington in Peru, sada su angažovani da napišu scenario za dugometražnu verziju, koja istražuje svet u kojem zajedno žive AI stvorenja i ljudi.

Produkcija dugometražnog filma počela je u aprilu 2025, sa producentima Alanom Niblom i Džejmsom Ričardsonom u ime Vertiga, i Mihailom Kleverovim koji se pridružio Nelsonu za Native Foreign. Producenti su izjavili da žele da pomere granice generativnog pripovedanja, i ujedine tradicionalnu animaciju, ljudsku umetnost i najmoderniju veštačku inteligenciju.

Ričardson je jednom prilikom čak izjavio: „Originalni Critterz nam je pokazao kako AI alati mogu da pomognu filmadžijama da ispričaju zabavne priče, i oduševljeni smo što imamo priliku da ponovo budemo na čelu nove tehnološke revolucije“.

Nelson je rekao i da je DALL·E transformisao njegov kreativni pristup, ukrupnjavajući ideje i ubrzavajući proces. Dodao je da tim danas, uz pomoć AI alata, može u potpunosti da oživi Critterz na načine koji ranije nisu bili mogući. Kleverov je istakao da je pozitivan prijem publike mnogo značio timu i da su oduševljeni što nastavljaju saradnju sa Vertigo Films kako bi priču razvili dalje.

OpenAI će obezbediti i alate i računarske resurse, uključujući GPT-5 i modele za generisanje slika, kako bi oživeo dizajn likova. Međutim, vest o AI filmu nije oduševila potencijalnu publiku. Producenti su izrazili zabrinutost da filmovi generisani veštačkom inteligencijom mogu da deluju bezlično, a umetnisi se sa druge strane i dalje bore za zaštitu od gubitka poslova. U međuvremenu, veliki medijski igrači žele da zaštite svoja autorska prava.

Nedavno su Warner Bros. Discovery, Disney i Comcastov Universal tužili AI firmu Midjourney upravo zbog kršenja autorskih prava. Cryptopolitan piše da kompanije tvrde da platforma za generisanje slika omogućava korisnicima da prave slike i video-zapise likova kao što su Superman, Betmen i Duško Dugouško bez dozvole. Uprkos tome, AI startap je spreman da podrži produkciju novog filma.

U poslednjim finansijskim izveštajima, kompanija OpenAI je navela da bi njeni troškovi do 2029. mogli dostići 115 milijardi dolara – oko 80 milijardi više od ranijih procena. Firma još uvek gradi sopstveni hardver i data centre kako bi smanjila oslanjanje na skupe cloud usluge. Očekuje se da će do kraja 2025. potrošiti preko 8 milijardi dolara – oko 1,5 milijardi više od prethodne prognoze. Možda joj film donese dodatne prihode, naravno ako ne bude potpuno bezličan.