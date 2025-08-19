OpenAI uklanja opciju koja je dozvoljavala prikaz ChatGPT razgovora u Google pretrazi

Nakon javne kritike, OpenAI je povukao funkciju koja je omogućavala da deljeni razgovori sa ChatGPT‑jem budu indeksirani u rezultatima pretrage. Ova kratkotrajna opcija, povezana sa deljenjem linkova ka chatovima, izazvala je zabrinutost korisnika zbog moguće nenamerne objave privatnih informacija.

Kako su ChatGPT razgovori dospeli u Google rezultate?

Funkcija je bila deo sistema za kreiranje javnog linka, gde su korisnici mogli označiti opciju “Make this chat discoverable”, što je u manjem i sivom tekstu objašnjeno kao “dozvoljava prikaz u veb pretragama”. Korisnik je morao ručno da čekira ovu opciju, dakle, nije se radilo o propustu u sistemu, niti o hakerskom napadu.

Ipak, Fast Company je otkrio da su se hiljade takvih razgovora pojavile u rezultatima Google pretrage. Iako većina nije sadržala direktne lične podatke, neki su uključivali specifične informacije koje bi mogle ukazati na identitet korisnika.

Reakcija javnosti i povlačenje funkcije

Javnost je burno reagovala na otkriće, pogotovo nakon što je vest prenela Ars Technica. Mnogi korisnici su smatrali da nije bilo dovoljno jasno da opcija omogućava javnu indeksaciju, posebno jer su linkovi često deljeni putem aplikacija za razmenu poruka ili za lično arhiviranje.

Iako je glavni bezbednosni oficir OpenAI-ja, Dane Stuckey, u početku branio funkciju tvrdeći da je njeno označavanje bilo “dovoljno jasno”, kompanija je na kraju popustila pod pritiskom.

“Verujemo da je ova funkcija ipak otvarala previše mogućnosti za nenamerno deljenje osetljivih informacija, te je uklanjamo,” rekao je Stuckey u saopštenju.

Šta sada?

OpenAI je započeo proces uklanjanja već indeksiranih razgovora iz pretraživača poput Google-a. Korisnici više neće imati opciju da učine svoje ChatGPT razgovore “pretraživima”, iako i dalje mogu kreirati javne linkove, ali ti linkovi sada neće biti javno otkriveni preko interneta.

Ova situacija služi kao podsetnik koliko je važno jasno komunicirati granice privatnosti, čak i kada se opcije formalno nude uz saglasnost korisnika.

Izvor: Engadget