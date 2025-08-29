OpenAI upozorava na SPV i slična ulaganja 

U novom blog postu, OpenAI upozorava na „neovlašćene mogućnosti za sticanje izloženosti OpenAI-u na razne načine“, uključujući i društva sa posebnim namenama, poznata kao SPV-ovi.

„Pozivamo vas da budete oprezni ako vas kontaktira firma koja tvrdi da ima pristup OpenAI-u, uključujući i prodaju SPV udela sa izloženošću akcijama OpenAI-a“, piše kompanija. Blog post priznaje da „nije svaka ponuda akcija OpenAI-a […] problematična“, ali kaže da firme možda „pokušavaju da zaobiđu naša ograničenja prenosa“.

„Ako je tako, prodaja neće biti priznata i neće vam nositi nikakvu ekonomsku vrednost“, kaže OpenAI.

Investitori sve više koriste SPV-ove (koji objedinjuju novac za jednokratna ulaganja) kao način za kupovinu ulaganja u popularne AI startapove, što je navelo druge VC fondove da ih kritikuju kao sredstvo za „turističke glupane“.

Business Insider izveštava da OpenAI nije jedina velika kompanija za veštačku inteligenciju koja želi da se obračuna sa SPV-ovima, a Anthropic je navodno rekao Menlo Ventures-u da mora da koristi sopstveni kapital, a ne SPV, za ulaganje u predstojeću rundu.

Izvor: TechCrunch