OpenAI uvodi ChatGPT Pulse – personalizovani dnevni sažetak

OpenAI je predstavio novu funkciju za svoj chatbot pod nazivom ChatGPT Pulse, osmišljenu da korisnicima pruži personalizovane ažurirane informacije pre nego što uopšte postave pitanje. Funkcija se opisuje kao dnevni bilten sa preporukama i pregledima koje ChatGPT kreira na osnovu asinhronog istraživanja i korisničkih navika.

Kako funkcioniše Pulse

Pulse kombinuje podatke iz:

prethodnih razgovora u okviru ChatGPT-a,

podešavanja korisnika o temama koje žele da prate ili izbegnu,

povezanih servisa poput Gmail-a i Google Kalendara (ako su integrisani).

Preporuke mogu obuhvatiti raznovrsne sadržaje, poput:

praćenja tema koje korisnik često pominje,

predloga za brze i zdrave recepte za taj dan,

saveta i sledećih koraka ka dugoročnim ciljevima (npr. priprema za triatlon).

Dostupnost i planovi

Trenutno je ChatGPT Pulse dostupan samo Pro pretplatnicima u testnoj fazi. OpenAI planira da u budućnosti proširi dostupnost funkcije na sve korisnike.

Pulse označava sledeći korak u razvoju ChatGPT-a — prelazak sa reaktivnog asistenta koji odgovara na pitanja, ka proaktivnom partneru koji predlaže korisne informacije i aktivnosti unapred. Ako se uspešno pokaže među Pro korisnicima, mogao bi postati jedna od centralnih funkcija za svakodnevno planiranje i informisanje.

