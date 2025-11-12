OpenAI uvodi plaćene kredite za Sora AI alat
OpenAI je počeo da prodaje dodatne kredite korisnicima koji intenzivno koriste njegov Sora AI alat za generisanje video sadržaja. Paket od 10 dodatnih video generacija košta 4 dolara i može se kupiti putem Apple App Store-a. Trenutno korisnici imaju ograničenje od 30 besplatnih generacija dnevno, ali se očekuje da će ta kvota biti smanjena kako kompanija bude uvodila komercijalni model.
Planovi za monetizaciju i licenciranje sadržaja
Bill Peebles, koji vodi Sora tim u OpenAI-ju, najavio je da će ograničenje besplatnih generacija postepeno biti smanjeno zbog potreba rasta i ograničenih GPU resursa, uz obećanje da će proces biti transparentan.
Takođe je istakao da OpenAI planira da omogući vlasnicima autorskih prava da licenciraju svoj sadržaj – uključujući umetnička dela, likove i sličnosti – i da naplaćuju pojavljivanja poznatih likova u generisanim videima. Ovakav model monetizacije, međutim, dolazi u trenutku kada OpenAI već ima otvorenu tužbu od strane kompanije Cameo zbog navodnog kršenja zaštitnog znaka, što dodatno pojačava kontroverze oko Sora AI aplikacije.
Izvor: Engadget