OpenAI više ne mora da čuva sve ChatGPT podatke, uz neka izuzeća

Federalni sud je ukinuo prethodni kontroverzni nalog. Tim nalogom je OpenAI bio primoran da neograničeno čuva sve podatke i logove iz ChatGPT-a. Novi nalog, izdat 9. oktobra, oslobađa kompaniju obaveze da „čuva i odvojeno skladišti sve izlazne logove koji bi inače bili obrisani“.

Ovaj spor je započeo krajem 2023.godine

Tada je New York Times tužio OpenAI zbog kršenja autorskih prava, tvrdeći da je AI gigant trenirao svoje modele koristeći intelektualnu svojinu New York Times- bez adekvatne nadoknade. U maju 2025. godine, OpenAI je bio primoran da zadrži sve chat logove kako bi New York Times mogao da istraži navodna kršenja. Kompanija je apelovala na sud, tvrdeći da je nalog „prekomeran“ i da ugrožava privatnost korisnika.

Odluka iz oktobra znači da OpenAI više ne mora da čuva sve logove od 26. septembra. Ipak osim onih koji su posebno označeni od strane New York Times-a. Sud je takođe naglasio da se svi prethodno sačuvani logovi i dalje mogu pristupiti. New York Times može proširiti broj označenih korisnika kako bi nastavio pregled čuvanih podataka.

Izvor: Engadget