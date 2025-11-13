OpenAI završio reorganizaciju i postao korporacija orijentisana prema javnom dobru

OpenAI je zvanično završio dugotrajnu reorganizaciju u public benefit corporation (PBC), odnosno kompaniju koja posluje u interesu javnog dobra, saopštio je predsednik odbora direktora Bret Tejlor. U okviru ove promene, neprofitna organizacija OpenAI Foundation zadržava kontrolu nad profitnim delom kompanije i poseduje vlasnički udeo vredan oko 130 milijardi dolara. Prema Tejloru, fondacija će dobiti dodatnu kontrolu nad profitnim sektorom kada kompanija dostigne određenu, za sada nepoznatu, vrednosnu granicu.

Dogovor sa Microsoftom i novi vlasnički odnosi

Ova reorganizacija ne bi bila moguća bez saglasnosti Microsofta, koji je do nedavno imao 32% udela u profitnom ogranku OpenAI-ja. Nakon novih dogovora, Microsoft sada poseduje 27% udela u novoj PBC strukturi, čija se vrednost procenjuje na oko 135 milijardi dolara, što ukupnu vrednost OpenAI-jevog profitnog segmenta podiže na 500 milijardi dolara.

Pre potpisivanja memoranduma o razumevanju u septembru, odnosi između dve kompanije bili su zategnuti. Microsoft je navodno razmatrao jaču saradnju sa konkurentskom firmom Anthropic, čije se Claude modele sve češće integrisalo u Copilot 365 okruženje. Ipak, novi sporazum ukazuje da su obe strane postigle niz kompromisa.

Microsoft će zadržati prava intelektualne svojine na OpenAI-jeve modele i proizvode do 2032. godine, uključujući i buduće sisteme koji budu razvijeni nakon dostizanja veštačke opšte inteligencije (AGI). Takođe, obe kompanije će formirati nezavisni panel stručnjaka koji će proveravati svaku OpenAI-jevu tvrdnju o dostizanju AGI-ja.

S druge strane, Microsoft se odrekao prava na intelektualnu svojinu kada je reč o OpenAI-jevim budućim potrošačkim uređajima, koje kompanija razvija u saradnji sa bivšim Apple dizajnerom Džonijem Ajvom. U zamenu, OpenAI se obavezao da će potrošiti 250 milijardi dolara na korišćenje Microsoft Azure cloud infrastrukture, dok je Microsoft zauzvrat odustao od prava prvenstva kao ekskluzivni cloud provajder.

Ovim potezom OpenAI je otvorio put ka izlasku na berzu, čime je uklonjena velika prepreka u njegovom finansijskom razvoju. Završetkom reorganizacije, kompanija je obezbedila stabilniju osnovu za budući rast i dugoročnu samostalnost u okviru javno orijentisanog poslovnog modela.

