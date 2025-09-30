Opera lansirala AI internet pregledač

Norveška softverska kompanija Opera objavila je svoj AI pregledač Neon za deo korisnika, ali ništa nije besplatno – košta 19,90 dolara mesečno. Ostali mogu da se prijave na listu čekanja.

Ograničen broj građana će dakle moći će da isproba Operin AI pregledač Neon od danas, ako plati traženu sumu. „Agentski pregledač“ je prvi put najavljen u maju, ali tada nije bilo mnogo detalja. Sada se zna da Opera Neon uključuje različite AI agente prilagođene određenim zadacima.

Jedan od njih, koji se zove Tasks, funkcioniše kao radni prostor posvećen nekoj određenoj aktivnosti. Drugi, po imenu Do, obavlja samo pretraživanje unutar tog zadatka. Korisnici mogu da sačuvaju uputstva za AI agente u okviru funkcije Cards.

Za sada je dostupnost ograničena na nepoznat broj korisnika, dok će ostali morati da se upišu na pomenutu listu.

Iako kompanija Neon naziva „pregledačem sledeće generacije“, poslednjih meseci pojavilo se još AI pregledača. U julu je Perplexity lansirao svoj Comet browser, ubrzo nakon toga je OpenAI predstavio ChatGPT Agent. Atlassian je nedavno kupio The Browser Company, proizvođača Dia pregledača, a Google je objavio nove funkcije zasnovane na Gemini-ju za Chrome.