Opera lansirala plaćeni AI pregledač Neon

Norveška kompanija Opera predstavila je svoj novi proizvod pod nazivom Opera Neon, AI pregledač čija mesečna pretplata iznosi 19,90 dolara. Za razliku od standardnih pretraživača, Neon je zamišljen kao alat za korisnike koji svakodnevno koriste veštačku inteligenciju u radu i kompleksnim projektima.

Funkcionalnosti i koncept pregledača

Prema Opere, Neon je više od klasičnog AI četa unutar pregledača — on koristi tzv. „agentic AI“ sposoban da izvršava zadatke, kreira kod i isporučuje rezultate direktno tokom surfovanja.

Među funkcijama su:

Tasks – personalizovani radni prostori u kojima se AI koristi za poređenje i analizu izvora.

– personalizovani radni prostori u kojima se AI koristi za poređenje i analizu izvora. Cards – sistem ponovljivih AI upita koji eliminiše potrebu za stalnim prepisivanjem istih promptova. Korisnici mogu kreirati sopstvene ili koristiti kolekcije zajednice.

– sistem ponovljivih AI upita koji eliminiše potrebu za stalnim prepisivanjem istih promptova. Korisnici mogu kreirati sopstvene ili koristiti kolekcije zajednice. Neon Do – integracija koja radi u okviru zadataka i može automatski pretraživati izvore, proveravati informacije, popunjavati formulare i obavljati druge radnje na internetu.

Model pretplate i konkurencija

Opera se odlučila za premium model, oslanjajući se na pretpostavku da će napredne funkcije privući korisnike da plate skoro 20 dolara mesečno. Ovim potezom pregledač se pozicionira nasuprot besplatnim opcijama poput AI funkcija u Google Chrome-u, koje pokreće Gemini.

Opera Neon je trenutno dostupan ograničenom broju korisnika, uz listu čekanja koja se postepeno otvara za nove prijave.

Izvor: Engadget