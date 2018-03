Oporavak Windowsa nakon oštećene instalacije

Da bismo mogli da oporavimo Microsoft Windows kada instalacija bude oštećena, trebalo bi da imamo unapred spremljen butabilan DVD ili flash disk. Microsoft Windows oduvek nudi neku formu „sam svoj majstor“ pravljenja medija za oporavak. Prevalili smo put od disketa, preko CD‑ova i DVD‑ova do flash diskova, ali ovaj proces bio je uvek nekako teskoban i često smo gledali da ga zaobiđemo i izbegnemo. Naravno, cena je gubitak dela ili svih podataka. Slična je situacija s pravljenjem sigurnosnih kopija.

Microsoft je razvio specijalno „predinstalaciono okruženje“, zvano Windows PE, koje vam omogućava pristup pojednostavljenoj verziji operativnog sistema Windows i može se pokrenuti sa DVD ili USB flash diska. Rešenje je ogoljeno, ali sadrži poznati grafički interfejs koji je jednostavan za korišćenje i omogućava pristup sistemu i u situacijama kada se originalna instanca ne može pokrenuti. Pored PE‑a, postoje i rešenja nezavisnih proizvođača softvera. Predstavljamo vam jedno takvo koje pokriva sve verzije Windows‑a od starog dobrog XP‑a pa do najnovije „desetke“. AOMEI PE Builder 2.0 ne samo što pojednostavljuje ovaj proces već vam omogućava da napravite sopstveni disk za oporavak, a zajedno s njim vaše alate koje inače koristite za oporavak podataka, kao i vraćanje vaših backup kopija. Dalje, pred vama je i jednostavno istraživanje problema na Internetu i izvođenje određenih popravki kako bi se računar vratio u život. Hajde da vidimo kako da napravite i koristite vlastite medije za operaciju spasavanja Windows‑a.

Sa www.aomeitech.com/download.html možemo da preuzmemo instalacioni fajl koji od 146 MB koji sadrži AOMEI Partition Assistant i Backupper utilities. Ovo su ključni alati – prvi može da oporavi čak i izbrisane particije, dok se Backupper može koristiti za pravljenje potpune image slike vašeg sistema. Nakon preuzimanja, jednostavno dvaput kliknite na PEBuilder.exe i pratite uputstva na ekranu da biste instalirali softver. Pokrenite ga iz menija Start.Na početnom ekranu postoji niz hiperlinkova koji objašnjavaju različite aspekte interfejsa diska za spasavanje, kao veze ka uključenim pomoćnim alatima. Bacite pogled na ovu listu i kliknite na Next. Podrazumevano WinPE okruženje formira se prevlačenjem sa Interneta, ali za verzije Windows 7, 8 i 8.1, ako baš insistirate, možete ovo da izvedete i u lokalu. Ključni izbor ovde je da li je operativni sistem 32‑bitni ili 64‑bitni. Naravno, trebalo bi da izaberete isti tip sistema kao što bi bila oporavljena instalacija za Windows, mada će 64‑bitni boot mediji raditi i sa starijim BIOS‑om i novijim UEFI sistemima, dok 32‑bitne instalacije podržavaju samo starije 32‑bitne sisteme. Bitnije je da imate pomoćne aplikacije i upravljačke programe (driver‑e) za odgovarajući sistem. Naravno, 32‑bitne aplikacije za spasavanje su češće i univerzalnije od 64‑bitnih. Sledi klik na Next i sledeći korak.Klikom proširite odeljke File, Network, System da vidite šta su podrazumevani bonus alati uključeni na vaš hitni disk. Odaberite sve što je preporučeno, ali isključite Web browser QtWeb koji ne radi baš najbolje u 64‑bitnom okruženju. Kliknite na Add Files da biste dodali svoje alate; možete dodati do 2 GB programa. Odlično je što možete da dodate na ovaj medij šta god želite, ali imajte na umu da ćete nakon kliznog startovanja OS moći da očitate i sve vaše prenosive medije kao što su flash i eksterni diskovi, kao i DVD ili CD diskovi.

Sve drajvere koji su neophodni – grafika, tastatura, miš i mreža trebalo bi da pokrije PE Builder. Verovatno neće biti podrške za neku mrežnu opremu, naročito USB Wi‑Fi i za hard‑diskove, npr. storage controller i RAID podrška. Često nisu prisutni ni drajveri za napredne USB miševe i tastature. Takve detalje otkrićete tek nakon što ste kreirali i probno pokrenuli vašu novu instalaciju za hitne situacije. Kad otkrijete nedostajuće drajvere, morate ručno da izaberete upravljački program i instalirate ga sami sa ovog ekrana. Naša preporuka je da svratite na www.driverscape.com, gde možete pretraživati niz popularnih proizvoda i proizvođača. Klikom na Add Drivers, a zatim Add File locirajte i izaberite potrebnu .inf datoteku koju ste identifikovali. Kliknite OK nakon čega sledi Next.Disk za spasavanje je sada spreman za kopiranje. Izaberite Burn to CD/DVD ako imate umetnut prazan DVD. Preporučuje se rewritable medij, jer može da se desi da disk ne radi ili zahteva kasnije podešavanje. Alternativno, izaberite USB Boot Device da biste izabrali flash disk. Imajte u vidu da se ovim procesom briše sav prethodni sadržaj tog diska. Ako imate više povezanih USB diskova, proverite da li ste izabrali tačan da ne bi bilo neprijatnih iznenađenja. Opcija Export ISO file generiše ISO datoteku koju možete ručno presnimiti na medij i koristiti na virtuelnoj mašini, na primer u VirtualBox‑u. Kliknite Next kada napravite svoj izbor. Pročitajte upozorenje i zatim kliknite OK.Sačekajte dok se kreiraju mediji za oporavak. Kada prvi put pokrenete alatku, PE Builder preuzima sa Interneta Windows 10 PE image fajl. Svaki sledeći put, instalacioni image povlači se iz lokala jer ostaje zadržan za buduću upotrebu, tako da bi kasnije sve ovo trebalo da bude brže, osim ako promenite tip sistema između 32‑bitnog i 64‑bitnog, pa morate da preuzmete i drugu image verziju. Kada se proces završi, kliknite na Finish.Ostavite umetnut disk i restartujte računar radi testiranja. Ukoliko restartovanje ne krene sa željenog medija, proučite dokumentaciju vašeg računara vezanu za boot sekvence i obavite potrebna podešavanja. Ako je restart uspešan, budite strpljivi – proces učitavanja mnogo je sporiji od onog sa hard‑diska, posebno ako ste dodali mnoštvo alata i driver‑a. Na kraju bi trebalo da se nađete na radnoj površini sa svim raspoloživim alatima. Rezolucija je postavljena na sigurnih 1024×768, što obično deformiše sliku ali u tom režimu nećete dugo ostati.

Proverite da li imate pristup Internetu. Windows PE podrazumevano radi samo sa Ethernet interfejsima. Dupli klik na ikonu PENetwork otvara PE Network Manager. Ako je vaš Ethernet adapter otkriven, trebalo bi da bude na listi. Kliknite Info da biste videli da li je dodeljena IP adresa. Ako je ima, otvorite Web browser da proverite Internet vezu. U suprotnom, kliknite Renew da se povežete preko DHCP‑a ili Obtain an IP address automatically. Da biste ručno podesili mrežu: postavite statičku IP adresu, subnet masku (255.255.255.0) i podrazumevanu gateway vrednost (IP adresa vašeg rutera). Podesite DNS server na IP adresu svog rutera, a ako to ne uspe, pokušajte 8.8.8.8 (javno dostupni Google DNS).

Ukoliko pokušavate da se povežete preko Wi‑Fi veze, kliknite na padajući meni da vidite da li je vaš Wi‑Fi adapter pronađen. Vrlo verovatno da Wi‑Fi nije prepoznat pa ćete ručno dodati folder za drajvere. Njih možete da instalirate i ručno. Pritisnite Win+R, otkucajte devmgmt.msc i pritisnite Enter. Potražite reference na Wi‑Fi ili mrežni kontroler pod Other Devices. Dvaput kliknite, a zatim Update Driver. Sledi Browse my computer for driver software. Izaberite folder koji sadrži drajvere i proverite da li Windows može da ih instalira. Ako je sve uspešno, idite u PE Network Manager i izaberite Force scanning for new devices on adapter list refresh, pređite na Wi‑Fi tab, kliknite Start, a zatim OK. Ponovo otvorite alat i trebalo bi da se pojavi Wi‑Fi adapter. Sada možete da se povežete na Wi‑Fi.Dvaput kliknite na prečicu This Computer u gornjem levom uglu i uđite u File Explorer. Trebalo bi da vidite sve diskove. Ako nešto nedostaje, potrebno je da izaberete odgovarajući drajver. Najčešći je problem sa RAID ili controller storage. U slučaju havarije, AOMEI Backupper pomoći će vam da snimite sve fajlove koji mogu da se spasu. AOMEI Partition Assistant pomoći će vam u oporavku izgubljenih ili izbrisanih particija.

