Oppo predstavio klona Apple Watch-a sa ColorOS softverom

Posle predstavljanja novog uređaja Find X2, kineski Oppo je predstavio i dugo očekivani pametni sat, za koji mnogi navode da neodoljivo podseća na Apple Watch.

Sat dolazi sa širinom od 46mm i OLED ekranom od nepuna 2 inča. Poseduje fitness tracker, senzor otkucaja srca, eSIM podršku, a otporan je na vodu do dubine od 50 metara. Takođe, podržava poslednji VOOC standard brzog punjenja, koji bi trebalo da ga napuni skoro do pola za samo 15 minuta. Iz Oppo-a navode da sa normalnim korišćenjem baterija može da potraje do 40 sati ili do 21 dan sa uključenim modom čuvanja baterije.

Ono što je takođe interesantno kod ovog sata je softver, a koristiće kompanijin ColorOS koji je napravljen baš za nosive uređaje. U prodaji će biti u aprilu širom sveta, po ceni od nešto više od 200 dolara.

