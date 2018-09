Opravdano najtraženije IT studije u regionu – ITS

Činjenica da su profesije u oblasti informacionih tehnologija i elektronskog poslovanja daleko iznad drugih, i po mogućnosti zaposlenja i po visine zarade, navodi sve veći broj mladih da izaberu obrazovanje baš iz te oblasti. Budući brucoši i ove godine prepoznali su Visoku školu ITS kao najbolji izbor. ITS je ostala jedina privatna visokoškolska ustanova u Srbiji na kojoj je prijemni ispit eliminacioni, što predstavlja potvrdu znanja budućih IT stručnjaka, ali i dokaz poverenja koje je ITS izgradila u više od deceniju rada.

Formiraju se liste čekanja

ITS godinama neskromno nosi titulu najtraženijih IT studija u regionu jer interesovanje daleko premašuje upisne kvote. Izrazita potražnja za određenim programima dovela je do toga da se i mnogo ranije formiraju liste čekanja. Kako bi sebi obezbedili najbolje studije, budući studenti moraju da razmišljaju unapred, da se prijave što pre i počnu s pripremom za prijemni ispit kako ne bi morali da čekaju narednu godinu i gube dragoceno vreme.

„Kada dođu kod nas, studenti su već dosta upoznati sa onim šta ITS nudi, čuli su preporuke bivših studenata ili su detaljno istraživali. I tu su s jasnom željom da jednog dana postanu uspešni IT stručnjaci. A više od 90 odsto uspešnih studenata za prethodnih 11 godina najbolje govori o tome zašto smo sigurni da će u tome i uspeti”, kaže dr Bojan Ristić, direktor ITS-a.

Savremen način studiranja

Visoka škola strukovnih studija za IT – ITS je jedinstvena privatna visokoškolska ustanova u oblasti informacionih tehnologija u Srbiji. Nalazi se u Tehnološkom centru kompanija Comtrade i LINK group, što studentima omogućava jedinstvenu šansu za učenje i rad u najvećem IT centru regiona.

Studenti mogu odabrati jedan od četiri najaktuelnija programa osnovnih studija: Informacione tehnologije, Računarsku multimediju, Elektronsko poslovanje, Informacione sisteme, kao i master strukovne studije iz Informacionih tehnologija. Diploma koju stiču po završetku studija svrstava ih u red cenjenih IT stručnjaka i regionalnih lidera.

Profesori ITS-a neprestano prate promene i trendove u razvoju računarskih nauka i usklađuju nastavni plan i program s najvišim svetskim standardima i novim dostignućima u sferi informacionih tehnologija.

ITS se može pohvaliti jednim od najmodernije opremljenih prostora. Novi savremeno uređen amfiteatar sa 200 mesta sadrži multimedijalne table, a studentima je na raspolaganju više od 20 računarskih laboratorija sa 487 laptop računara, od čega su čak 66 Apple računari.

Master studije – za viši nivo IT znanja

Lepa novost na ITS-u jesu akreditovane master strukovne studije iz informacionih tehnologija. Master na ITS-u pruža široki spektar IT znanja na celokupnom procesu projektovanja, izrade i implementacije softvera i podiže stečena znanja na viši akademski nivo.

Nastavak obrazovanja obezbediće vam visokokvalitetna znanja i veštine iz najaktuelnijih IT oblasti današnjice. Posebno je zanimljivo to što su master studije ITS-a koncipirane tako da ih možete upisati nakon završenih fakulteta različitih profila i pružaju vam mogućnost da nadogradite svoja IT znanja i uđete u krug najtraženijih stručnjaka današnjice.

Čak 92,86 odsto zaposlenih i uspešnih studenata

Bez ikakve dalje priče, ITS ima statistiku kojom se ne može pohvaliti nijedna druga visokoškolska ustanova. Čak 92,86 odsto diplomaca ITS-a je uspešno, što znači da se od preko deset generacija studenata čak 85,44 odsto odmah zaposlilo u struci, a 7,42 odsto nastavilo dalje obrazovanje i usavršavanje.

Za više informacija, posetite www.its.edu.rs ili pozovite 011 4011 216 i proverite da li je preostalo još neko mesto na najtraženijim IT studijama u regionu!

