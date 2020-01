OrCam objavio novi AI uređaj za pomoć ljudima oštećenog sluha

OrCam širi svoj portfolio uređaja novim mogućnostima na tim uređajima. Najpoznatiji uređaj ove kompanije je OrCam MyEye 2 – mali uređaj za ljude sa koji imaju problema sa vidom koji se stavlja na naočare i pomaže u navigaciji svetom oko vas. Na ovogodišnjem CES-u, OrCam je najavio da MyEye 2 dobija nove funkcije. Uz dodatak mogućnosti da pročita naglas tekst u koji je direktno uperen, prepozna lica i identifikuje objekte kao i da hvata beleške, sada ćete moći da pustite da vas ovaj uređaj navodi.

Primera radi, možete da kažete “Šta je ispred mene?” i uređaj bi mogao da vam kaže da su to vrata. Onda biste mogli da se obratite uređaju da vas vodi do vrata. My Eye 2 je bolji u procesuiranju govora za kontinuirane čitalačke sesije. Kada su u pitanju novi uređaji, OrCam širi svoj portfolio uređajima koji bi trebalo da pomognu osobama sa oštećenim sluhom i mogu biti posebno korisni u glasnim prostorijama. Ovaj uređaj pomaže da se identifikuje i izoluje glas govornika tako da može da prati razgovor i na javnim mestima. Dovoljno je da ga povežete sa vašim Bleutooth slušnim aparatom.

OrCam je predstavio i OrCam Read, uređaj koji uz pomoć veštačke inteligencije može biti veoma koristan ljudima sa disleksijom. Koristi se upiranjem u deo teksta koji vas interesuje.

