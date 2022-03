Osmomartovski Gizmodrom: Gadžeti za moderne dame

Tehnologija je oduvek pomagala i olakšavala život ženama, i nećemo pogrešiti ako kažemo da je unela pravu malu revoluciju u žensku svakodnevicu. Ženama u vašem životu bi nesumnjivo mogli da koriste pokloni koji im olakšavaju život i čine ga kvalitetnijim, a s obzirom na to da je 8. mart veoma blizu, izdvojili smo interesantne tech gadžete.

Huawei FreeBuds Lipstick

Huawei je krajem 2021. predstavio slušalice FreeBuds Lipstick koje će se sigurno dopasti većini žena. Ovo elegantno, raskošno i posebno izdanje slušalica sadrži jedinstvenu futrolu nalik ružu za usne napravljenu od nerđajućeg čelika sa blistavosjajnom završnom obradom. Unutar futrole nalaze se elegantne, lagane slušalice karmin‑crvene boje koje su kompatibilne s bilo kojim Android ili iOS pametnim telefonom i mogu podržati dvostruko povezivanje za jednostavnije prebacivanje između uređaja, a pomoću aplikacije AI Life moguće je ažurirati im softver i automatski ih povezati sa telefonom kad god se kućište slušalica otvori.

LCP dinamički drajver od 14,3 mm unutar svake slušalice pomaže Huawei FreeBuds Lipstick modelu da postigne dobar kvalitet zvuka. Svaka slušalica je opremljena vlastitim alatom za unapređenje basa za veće vibracije dijafragme, stvarajući impresivno dubok bas i frekventni opseg do 40 kHz. FreeBuds Lipstick koristi adaptivnu tehnologiju prilagođavanja ušima kako bi se kvalitet zvuka optimizovao na osnovu jedinstvenog oblika vaših ušnih školjki. Ovaj model intrigantnog dizajna pametno otkriva oblik vašeg uha, zatim se primenjuje prilagođeni efekat poništavanja šuma, precizno smanjujući efekat niskofrekventne buke iz okoline.

Sa masom od samo 4,1 g po slušalici, prirodno i udobno će ležati u ušima, a visoka brzina uzorkovanja snimanja od 48 kHz prepoznaje svaki aspekt vašeg glasa uz kristalno jasne detalje, dok Voice Mode smanjuje jačinu ometajućih zvukova iz okruženja. Baterije je ista kao kod FreeBuds 4 – svaka slušalica ima 30 mAh, u kutija „čuva“ još 410 mAh. U specifikacijama se navodi da će slušalice izdržati do četiri sata bez aktivnog poništavanja buke i do 2,5 sata sa uključenom kontrolom buke, pri srednjoj jačini zvuka. Kućište za punjenje će obezbediti do 22 sata trajanja baterije bez aktivnog poništavanja buke ili do 14 sati ako koristite aktivno poništavanje buke. Slušalice koštaju oko 250 evra.

Dyson Supersonic fen za kosu

Možda nije najpristupačniji, ali recenzije sugerišu da je ovaj futuristički fen za kosu vredan ulaganja. Dyson Supersonic meri temperaturu vazduha više od 40 puta u sekundi da bi sprečio oštećenje usled prekomerne toplote i radi mnogo tiše od drugih fenova za kosu. Vrednim visoke cene čine ga njegovi rezultati. Ne samo da suši kosu znatno brže od prosečnog fena za kosu, već vas ostavlja s rezultatima koji su verovatno najbliži iskustvu iz frizerskog salona i to kod kuće. Možete ga pronaći kod nas za oko 60.000 dinara.

DIY sheet maske kod kuće

Kada je u pitanju nega kože, ponekad je jednostavnije bolje. Organski, prirodni proizvodi su u modi, kao što bi i trebalo da budu, a postoji li bolji način da tačno znate šta dolazi u dodir s kožom na vašem licu nego da je sami negujete? Automatski multifunkcionalni gadžet za pravljenje maski za lice s prirodnim voćem i povrćem pomaže da sveže sastojke iskoristite najbolje moguće u nezi kože.

Da biste napravili masku za lice, u avanu zgnječite odabrano voće i povrće ili ga obradite u sokovniku kako biste napravili smesu od sastojaka koji se koriste za uobičajene probleme nege kože, poput jagoda koje pomažu kod posvetljavanja kože. Kada to završite, smesu kombinujte s vodom i kolagen tabletom koja dolazi uz gadžet. Kada stavite sve sastojke u mašinu, ona izbacuje nakon pet minuta masku u tečnom obliku koja, kada se ohladi, može da se stavi na lice.

Ovo je savršen poklon za dame koje vole da imaju kontrolu nad proizvodima koje koriste i omogućava im da ciljaju bilo koji problem kože koji imaju. Gadžet nije ograničen na sokove od voća i povrća. Sastojci poput vina, jaja i eteričnih ulja navedeni su kao prihvatljivi za upotrebu; mogućnosti za pravljenje sopstvenih maski su beskrajne. Proizvođača ima više, a na sajtu Amazon‑a gadžet možete pronaći za oko 60 dolara.

Mark and Graham narukvica za punjenje telefona

Današnje žene imaju na umu u toku dana milion obaveza: posao, deca, kuća… važno je da uređaj koji je uvek s njima ne ostane iznenada bez energije. Ova elegantna narukvica koja je ujedno i punjač za telefon nešto je čemu bi se svaka žena obradovala jer uvek može na diskretan način da napuni svoj telefon. Povežite narukvicu sa izvorom napajanja i potpuno se napuni za 90 minuta i drži punjenje 30 dana. Napuniće vaš telefon do 50 odsto za 40‑55 minuta, a znaćete da je vaša narukvica potpuno napunjena kada sve četiri LED diode zasvetle.

Gadžet zahteva pažljivo rukovanje, jer uvrtanje ili savijanje narukvice dok je priključena na vaš telefon može oštetiti područje konektora. Izrađene su od nerđajućeg čelika i poseduju mikroUSB kabl za punjenje, a kapacitet polimer litijum‑jonske baterije je 1.000 mAh. Jedini nedostatak je što je ova narukvica za punjenje kompatibilna samo sa Apple iPhone, iPad i iPod uređajima sa Apple Lightning konektorima. Dostupne su u više boja (zlatna i mat crna) i veličina (mala i srednja), a postoji i mogućnost personalizacije graviranjem monograma. Preporuka je da izmerite zglob i proverite tabelu veličina kako biste pravilno odabrali veličinu. Na sajtu markandgraham.com trenutno možete pronaći narukvice na sniženju, koštaju oko 40 dolara, dok je regularna cena oko 149 dolara.

Mophie portabl starter i pumpa za gumu

Da su žene loši vozači, ili da su lošiji od muškaraca je, ukorenjen stereotip s kojim se ne bismo složili. Ukoliko se slažete s nama i želite za predstojeći praznik da obradujete neku ženu koja obožava automobile i strastveni je vozač, ovo bi mogao da bude idealan poklon. Od istrošene baterije do niskog pritiska u gumama vašeg automobila, Mophie Go Air Jumpstarter brine o hitnim potrebama na putu uz pomoćni starter s jednim dugmetom uparen sa integrisanim vazdušnim kompresorom.

Ovaj 4‑u‑1 alat (starter, vazdušni kompresor, prenosivi punjač i supersnažni reflektor) poseduje dva USB porta za punjenje koja vam omogućavaju da napajate porodične telefone (iOS i Android, kao i Amazon Kindle ili Nintendo Switch), laptope, tablete ili bilo koji manji uređaj koji koristi AC port za napajanje dok sedite zaglavljeni u saobraćaju, dok poboljšani LCD ekran precizno prati trajanje baterije. Ima ugrađenu bateriju od 55.500 mWh koja obezbeđuje višestruko punjenje i produženo vreme rada i, kako se navodi u opisu proizvoda, možete da pokrenete automobil do 83 puta jednim punjenjem. Nezaobilazan alat u vašem prtljažniku, koji možete ponekad iskoristiti i kod kuće. Na sajtu hsn.com ga možete pronaći za 200 dolara.

