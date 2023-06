Osnivač Terraform Labs-a osuđen na četiri meseca zatvora u Crnoj Gori

Osnivač Terraform Labs-a, Do Kwon, koga traže Južna Koreja i SAD zbog pronevere sa kriptovalutama, kada je njegova kompanija propala, neko vreme provešće zatvoru u Crnoj Gori. On je proglašen krivim po optužnici da je koristio falsifikovana dokumenta i dobio je presudu u vidu četvoromesečne zatvorske kazne.

Kwon je uhapšen na aerodromu u Podgorici, kada je sa lažnim kostarikanskim pasošem pokušao da otputuje u Dubai. Istu kaznu dobio je i njegov saradnik, Han Chang-joon, bivši finansijski direktor Terraform Labs-a. U njihovim koferima, prilikom hapšenja, pronađeni su i falsifikovani belgijski pasoši.

Inače, Kwon i njegovi saradnici plasirali su TerraUSD i Luna kriptovalute, koje su vezali za američki dolar, što im je navodno dalo veću stabilnost. Kompanija i kriptovalute propali su u maju prošle godine, što je dovelo do gubitka ušteđevina njihovih investitora, koji su nakon toga podneli tužbu protiv Kwona navodeći da je vodio piramidalnu (Ponzijevu) šemu. Nalog za hapšenje Kwona i njegovih pet najbližih saradnika, prvo je otvorila Južna Koreja, ali su on sa porodicom, kao i neki od finansijskih direktora Terraform Labs-a, uspeli da pobegnu u Singapur (gde je kompanija bila registrovana). Ubrzo je Interpol stavio Kwona na listu traženih osoba, a crnogorske vlasti su to naveli kao dodatni faktor za njegovo hapšenje.

Američka komisija za hartije od vrednosti optužila je Kwona u februaru ove godine da nije pružio potpune i istinite podatke svojim investitorima za Luna i TerraSUD kriptovalute. Takođe, oni su naveli da je Kwon počinio prevaru obelodanjivanjem lažnih i obmanjujućih informacija, kako bi izgradio poverenje u pomenute kriptovalute. Američki okružni sud na Menhetnu je zbog toga objavio optužnicu protiv Kwona.

Iako Crna Gora nema sporazume o ekstradikciji ni sa SAD, ni sa Južnom Korejom, moguće je da će doći do dogovora i da će on biti sproveden u jednu od te dve države.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet