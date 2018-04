Oštećen podvodni kabl ostavio deo Afrike bez Interneta

Pre desetak dana, 30. marta, došlo je do prekida rada jednog podvodnog komunikacijskog kabla koji spaja zemlje Zapadne Afrike sa ostatkom sveta, prema izveštajima. Nedaleko od obale Mauritanije došlo je do pucanja internet kabla u vlasništvu kompanije African Coast to Europe (ACE), inače delom grupacije Oracle.

Nakon toga stanovnici šest zemalja koje uveliko zavise o ovom načinu povezivanja na Internet ostale su, delom ili u potpunosti, bez pristupa svetskoj mreži. Sijera Leone, Mauritanija, Liberija, Gvineja Bisau, Gvineja i Gambija imale su problema prilikom povezivanja na Internet tokom celog vikenda pretprošle nedelje. Najviše je bila pogođena Mauritanija koja je ostala „offline“ gotovo cela dva dana, dok su manji problemi u pristupu Internetu zabeleženi i u još nekoliko susednih zemalja, osim spomenutih.

Za sada nije poznato šta je uzrokovalo pucanje kabla, a problemi u komunikacijskoj mreži otklonjeni su 1. aprila. Reč je bilo o kablu koji je dug više od 17.000 kilometara, a koji spaja zemlje Zapadne Afrike s Portugalom i Francuskom na severu, te se proteže čak do Južnoafričke Republike. Potencijalni kapacitet prenosa podataka mu je 5,12 Tbps, njegovim radom upravlja konzorcijum od 19 telekom operatora, a u rad je pušten u decembru 2012. godine.

Et voici donc les photos de la coupure du câble ACE devant Nouakchott prises par le Pierre de Fermat avant réparation.

Cause probable : un chalut qui a relevé et coupé le câble et donc provoqué une panne majeure pour la Mauritanie pic.twitter.com/XNXizvBJxd — Jean-Luc Vuillemin (@jlvuillemin) April 10, 2018

To je problem koji projekti poput Alphabet-ovog balona i Facebook-ovih solarnih dronova pokušavaju da reše, bar u teoriji. Ali u praktičnom smislu, sve što je stvarno potrebno je više kablova i tačaka za povezivanje – kao što ima Nigerije ali Mauritanija ne. I posle višegodišnjeg razvoja kompleksnih tehnologija kao što je šlanje raketa na mesec, i dalje nemamo puno opcija u ovakvim banalnim situacijama kada se kabl pokida.

Izvor: The Verge

