Jedan Tajlanđanin je u junu 2017. godine osuđen na 35 godina zatvora zbog Facebook postova u kojima je, navodno, klevetao kralja. Ova surova presuda je samo jedan od primera rastuće represije u digitalnoj sferi života na Tajlandu. Od prevrata iz 2014. godine tajlandska vojna hunta zauzela je čvrst stav u vezi sa online aktivnostima građana, te iznošenjem političkih mišljenja na internetu. U maju 2017. godine su čak pretili da će ukinuti Facebook ako se ne uklone sadržaji koji su označeni kao neprikladni, na šta iz kompanije nisu reagovali.

Tajlandska cyber represija je tesno povezana sa istorijom vojnih prevrata, budući da je, od kad postoji, internet, tokom perioda političkih previranja, doživljavan kao pretnja nacionalnoj bezbednosti. To je ohrabrilo mlade internet korisnike na Tajlandu, koje zovu i ‘netizens‘, da monitorišu i prijavljuju prekoračenja u ponašanju na internetu.

Ova represija se rodila iz odnosa dve glavne političke frakcije u zemlji – Crvenih i Žutih majica –koje su svoj sukob prenele na internet, te iz toga što se iz Crvenih majica protive puču, te govore protiv monarhije.

Jedna od regulativa, koja je osmišljena tako da država može da kontroliše internet, je Single Gateway, koji je ograničavao online slobode tako što je 12 postojećig mrežnih internet izlaza svelo na samo jedan koji bi kontrolisala država. Anonimna grupa, F5 Cyber Army, koristila je takozvane DDoS napade da započne cyber rat protiv države, a zahtevali su da hunta odustane od Single Gateway politike. Ohrabrivali su korisnike interneta da posećuju zvanične sajtove države, te konstantno pritiskaju F5 na tastaturi, što je dovodilo do toga da serveri to prepoznaju kao više novih ulazaka na sajt, te se tako preopterete, što je na kraju dovelo do toga da se odustane od Single Gateway.

Ali je ova pobeda bila kratkog veka – u junu 2016. godine hunta je predrožila da se ponovo aktivira akt o kompjuterskom kriminalu iz 2007. Iz F5 Cyber Army su nastavili sa napadima, ali je ovaj akt ipak zvanično usvojen u decembru 2016. godine, budući da je obećavao da će biti kažnjeni samo oni koji budu radili protiv države, što je opravdalo ovaj postupak u očima javnosti.

