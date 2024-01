Otkazi se nastavljaju – više od 20.000 radnika u IT industriji izgubilo posao u januaru ove godine

Prema layoffs.fyi portalu, koji od 2020. godine prati trendove u IT industriji, samo tokom januara 2024. godine (do trenutka pisanja ovog teksta), iz 93 tehnološke kompanije otpušteno je ukupno 24.584 radnika. To znači da se nastavlja trend otpuštanja u tehnološkom sektoru iz 2023. godine, kada je posao izgubilo više od 250.000 radnika.

Kompanija koja je bila „najvrednija“ u ovom poslu je Microsoft, jer je otpustila oko 1.900 od 22.000 radnika iz svoje gaming divizije. Sledi Google, koji je pre nedelju dana potvrdio da će, nakon otpuštanja 1000 radnika ranije tokom ovog meseca, nastaviti sa otpuštanjima kojih će biti u svim sektorima.

Na trećem mestu je Salesforce, koji je smanjio broj zaposlenih za 700, što čini jedan procenat ukupnog broja radnika ove kompanije. U saopštenju koje su tom prilikom objavili, navedeno je su se na ovaj korak odlučili pod pritiskom investitora, koji su tražili smanjenje troškova i povećanje operativne margine.

I IBM je najavio da im je cilj da do kraja godine smanje troškove za tri milijarde dolara, a da će preispitivanje potrebe za radnom snagom činiti značajan deo tih napora. To sve ukazuje da će i 2024. godina biti teška za IT kompanije – možda ne u obimu kao što je bila prošla, ali svakako da se očekuje da će u kompanijama biti mnogo više otkaza od zapošljavanja.

Izvor: The Register

Podelite s prijateljima

Tweet