Otkrivena skrivena prodavnica aplikacija u Windows Terminal — evo kako je koristite

Mnogo ljudi koristi Windows Terminal kao običan alat za komandnu liniju, ali mala poznata mogućnost otkriva da on krije pravo „mini-app store” koji omogućava instalaciju aplikacija na sistemu bez korišćenja klasične Microsoft prodavnice. Ovaj trik ne zahteva dodatni softver, ali otvara brži i praktičniji način instalacije programa — omogućavajući korisnicima da imaju veću kontrolu nad svojim Windows okruženjem.

Brza instalacija i veća fleksibilnost u Windows okruženju

Windows Terminal ima integrisanu podršku za Windows Package Manager („winget“), koji omogućava da direktno iz komandne linije pretražujete, instalirate i ažurirate aplikacije, bez potrebe za otvaranjem bilo kakvog grafičkog interfejsa. Dovoljno je uneti komande poput winget search <ime_aplikacije> ili winget install <ime_aplikacije> i alat automatski preuzima i instalira željeni program. Ovaj sistem podržava masovne instalacije, automatska ažuriranja i u velikoj meri pojednostavljuje svakodnevno održavanje računara.

Za korisnike koji žele da izbegnu klasične korake pretrage i instalacije preko browsera ili Microsoft Store-a, ovo rešenje donosi mnogo fleksibilnosti i brzine. Ipak, postoji i doza odgovornosti — korisnici moraju pažljivo birati koje aplikacije instaliraju i voditi računa o izvorima paketa kako bi se izbegli bezbednosni rizici.

Ova funkcionalnost sve više približava Windows filozofiji Linux sistema, gde su upravljanje paketima i komandne instalacije deo svakodnevnog rada. Iako prosečan korisnik možda neće odmah koristiti ovu opciju, napredniji korisnici i IT profesionalci mogu značajno ubrzati postavljanje i održavanje sistema.

Ako često reinstalirate Windows, radite na više uređaja ili volite da automatizujete svoj radni prostor, skrivena prodavnica u Windows Terminalu može postati izuzetno koristan alat. Ona ne samo da štedi vreme, već i nudi osećaj kontrole koji standardne prodavnice ne pružaju.

Izvor: Howtogeek