Otkriveno kako izgledaju novi Nokia telefoni

Ponuda novih modela nekada popularnog brenda ubrzano se pojavljuju. Sada imamo priliku da vidimo kako izgledaju novi telefoni Nokia 7 Plus i Nokia 1.

Nova generacija Nokia telefona sa Android operativnim sistemom je do sada opravdala očekivanja. Očekuje se da će i najnoviji Nokia 7 Plus model pronaći put do fanova (bivšeg) finskog brenda.

Fotke novog modela telefona otkrio je novinar Evan Blass koji je poznat po okrivanju nezvaničnih informacija. On je na svom Twitter nalogu otkrio izgled Nokia 7 Plus modela koji će biti prvi Android One uređaj kompanije HMD Global. To znači da će ova Nokia imati čisti Android operativni sistem koji koriste i Google Pixel i Nexus telefoni. To znači da bi ovaj model, poput Google telefona, među prvima dobijao unapređenja operativnog sistema.

Na osnovu fotografija može se zaključiti da je reč o kvalitetno urađenom telefonu, poput svog starijeg brata Nokia 8. Senzor za otisak prsta se nalazi ispod kamere, a vidljiv je i Android One logo. Što se tiče hardvera, još uvek se ne zna puno informacija. Pretspotavlja se da će sistem pokretati procesor Snapdragon 660 i 4 GB RAM-a, dok će kamera opet biti Carl Zeiss.

Za ljubitelje starih dobrih jeftniih Nokia modela, Blass je otkrio i fotke novog Nokia 1 telefona. Reč je o osnovnom modelu koji će raditi na Android Go sistemu dok će radna memorija biti 512 MB ili 1 GB.

Novi modeli će sigurno dodatno učvrstiti poziciju Nokia brenda koji se pokazao kao jedan od najbrže rastućih u segmentu mobilnih telefona. Po poslednjim izveštajima Nokia telefoni su se bolje prodavali od HTC, Sony, Google, Lenovo i mnogih drugih Android uređaja tokom novogodišnjih praznika.

