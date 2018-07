Otvara se druga Amazon Go prodavnica

Amazon-ova eksperimentalna prodavnica bez kasa u Sijetlu formalno je otvorena za širu javnost u januaru. U svetlu svog uspeha, kompanija je planirala još šest prodavnica da otvori u 2018. godini, i čini se da je jedna od njih upravo primećen. Druga Amazon Go radnja pojavila se u centru Sijetla, a prema izjavi datoj GeekWire-u, planirano je da se otvori na jesen ove godine.

Portal je provirio u navodnu novu prodavnicu i prijavio puno elemenata poznatih iz prve Amazon Go radnje, od ulazno-izlaznih skener vrata do prozora sa sloganom brenda „Bez redova. Bez kasa. (Ne, ozbiljno.)“. Amazon Go koncept, koji podrazumeva da skenirate njihovu aplikaciju prilikom ulaska, ubacite namirnice u svoju korpu i izađete, a uz pomoć kamera i tehnologije za prepoznavanje lica osigurano je da vam se naplaćuje ono sa čime izlazite, predstavlja koncept trgovine koji svakako menja pravila igre koja su do sada važila u ovoj oblasti.

Sijetl je bio na listi najverovatnijih izbora što se tiče mesta gde je kompanija mogla da uvede više prodavnica bez kasa, mada je Amazon potvrdio u maju da planiraju da se proširi na Čikago i San Francisko. Nejasno je kada će se neka od njih otvoriti, ali sada imamo konkretan dokaz da kompanija ulaže više u eksperiment radnji bez kasa.

