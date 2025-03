Otvoren 56. Međunarodni sajam automobila u Beogradu

U Beogradu je danas svečano otvoren 56. Međunarodni sajam automobila koji je jedan od jedanaest najvećih međunarodnih sajmova automobila u svetu ove godine, i jedan od svega tri najveća međunarodna sajma automobila u Evropi. Takođe, otvoren je 17. Međunarodni sajam motocikala, skutera, kvadova i prateće opreme “Motopassion”.

Aleksandra Đurđević, predsednica Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova tom prilikom je svečano otvorila sajam i istakla:

“Na ovogodišnjem sajmu je prisutan rekordan broj brendova i premijera otkada sajam postoji. Ove godine izlaže čak 105 brendova uz 180 premijerno prikazanih modela i to:

51 automobilski brend uz premijerno predstavljanje 80 modela;

12 brendova lakih privrednih vozila uz premijerno predstavljanje 27 premijera;

43 moto & ATV Brend uz premijerno predstavljanje 72 premijere



U odnosu na prethodni sajam, kada smo imali izazove sa dostupnošću vozila i dužim rokovima isporuke, ove godine situacije je značajno bolja. Takođe očekuje se i bolja ponuda finansijskih uslova za kupovinu vozila – niže kamatne stope i bolje pogodnosti banaka”

Ono što je uvek atraktivna informacija jesu najviša i najniža cena izloženih automobila. Najskuplji je Maserati od 480800 EUR a najpovoljniji Dačia Sandero od 14990 EUR.



Pažnju ove godine naročito će privući novi igrači sa azijskog tržišta pa je tako prisutno čak dvadeset brendova sa kineskog tržišta u odnosu na prethodni međunarodni sajam, kada ih je bilo svega tri.

Važna tema ove godine su električna vozila, među kojima i prvi put na Sajmu domaći električni model Fiat Grande Panda iz Kragujevca. Ovaj model proizveden kod nas pored toga što je značajan za privredu, podići će vidljivost i značaj teme elektrifikacije.



“Razvoj ekosistema za elektrifikovana vozila je jedan od najvećih zajedničkih ciljeva. To podrazumeva, širenje mreže javnih punjača, planiranje reciklažnih centara za dotrajale baterije, uvećanje iznosa budžeta za subvencije, uvođenje ne-finansijskih subvencija. To su oblasti u okviru kojih moramo delovati zajedno i odnosi se i na regulatore, privatne kompanije, uvoznike, udruženja.



Još jedna značajna tema jeste – regulisanje tržišta polovnih vozila. Kod nas ovo tržište je i dalje pet puta veće od tržišta novih. U 2024. godini uvezeno je čak 135.000 polovnih vozila, od čega skoro polovina sa EURO 3 i EURO 4 motorima, koji su označeni kao najveći izazovi kada je u pitanju čistiji vazduh i zaštita životne sredine. Zato je koordinisani pristup ovom pitanju neophodan. To je društvena odgovornost na duže staze koja zavisi od nas” zaključila je svoje obraćanje Aleksandra Đurđević.



