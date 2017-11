Otvoren drugi dan BIZIT 2017 konferencije

U Beogradu je 2. novembra otvoren drugi dan najveće regionalne IT i biznis konferencije – BIZIT 2017 u Klubu poslanika. Ovogodišnja konferencija pod nazivom „Prirodno digitalno“ ima za cilj da bolje upozna učesnike sa brojnim aspektima četvrte industrijske revolucije.

Drugi dan konferencije svečano je otvorila prof. Irini Reljin, pomoćnik ministra za elektronske komunikacije Ministarstva za telekomunikacije Vlade Srbije, nakon koje je publiku pozdravila i ambasadorka Indije u Beogradu Narinder Chauhan.

Prof. Reljin pozdravila je sve prisutne, i rekla da je Vlada, a posebno sektor telekomunikacija podrška celom procesu digitalizacije i da naša strategija mora da prati evropske integracije. Naglasila je da Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija radi na strategiji vezanoj za digitalno jedinstveno tržište i razvijanju 5G mobilne tehnologije za koju prof. Reljin smatra da će našoj državi doneti najveći napredak. Prof. Irini želela je da istakne prijateljske i partnerske odnose koje Srbija ima sa Indijom i pomenula dogovore i sporazume koje naše dve zemlje imaju, kao i one koji su u planu.

Zatim je usledio kratak dokumentarni film pod nazivom „Digitalna Indija“ u kom se jasno vidi jaz u indijskom društvu. Film je ukazao na postojanje „dve Indije“, one koja je digitalizovana i one koja se još uvek muči sa starim modelima to jest analogna.

Ambasadorka Indije u Beogradu Narinder Chauhan rekla je da Srbija zaista jeste prijateljski nastrojena zemlja i da naše dve države dosta sarađuju. Indija daje šemu Srbiji za e-vizu, i zahvalila se srpskoj Vladi koja je omogućila i podržala saradnju. Naglasila je da je ovo prijateljstvo i partnerstvo uzajamno, što potvrđuju razni sporazumi i programi na kojima zajedno radimo. Ambasadorka je izjavila da je Indija srećna što može da pomogne da Srbija oživi svoju proizvodnju i što Indijske kompanije mogu u tome da pomognu ovde u Srbiji. Indija je brzorastuća digitalna ekonomija i treća najveća startap zemlja, sa više od 4 hiljade startapa. Digitalna Indija je program koji će povećati GDP Indije, dodala je ambasadorka na kraju.

