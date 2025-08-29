PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Otvoren kod za Grok 2.5

Marija Ljevnaic

Mask je najavio otvoren kod za Grok 2.5

PCPress.rs Image

Mask je objavio da xAI ima novi otvoren kod za Grok 2.5. Nova verzija je uskoro dostupna a Mask ide korak dalje i najavljuje u narednih šest meseci Grok 3.

Grok je tokom ove godine izazvao brojne kontroverze posebno što se čini da je ovaj čatbot opsednut zaverama o genocidu nad belim ljudima i što je jedini četbot koji je izrazio sumnju o broju žrtava Holokausta.

Mask je nedavno opisao i najnoviju verziju Grok 4. iako još uvek nismo videli Grok 3. Čini se da Mask ima svoju ideju kako četbot treba da izgleda i da neće tako lako odustati u toj borbi.

Izvor: techcrunch.com

