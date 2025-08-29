Mask je najavio otvoren kod za Grok 2.5

Mask je objavio da xAI ima novi otvoren kod za Grok 2.5. Nova verzija je uskoro dostupna a Mask ide korak dalje i najavljuje u narednih šest meseci Grok 3.

Grok je tokom ove godine izazvao brojne kontroverze posebno što se čini da je ovaj čatbot opsednut zaverama o genocidu nad belim ljudima i što je jedini četbot koji je izrazio sumnju o broju žrtava Holokausta.

Mask je nedavno opisao i najnoviju verziju Grok 4. iako još uvek nismo videli Grok 3. Čini se da Mask ima svoju ideju kako četbot treba da izgleda i da neće tako lako odustati u toj borbi.

Izvor: techcrunch.com