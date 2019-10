Otvorena prva 3DEXPERIENCE laboratorija u Beogradu

Danas je na Mašinskom fakultetu otvorena 3DEXPERIENCE laboratorija, prva takva laboratorija u Beogradu. “Imperativ vremena u kom živimo jesu novine, a naša ambicija je da naša laboratorija bude jedno od mesta na kom će se praksa nastavljati na teoriju. Intelektualni kapital treba ugraditi u neki proizvod, to je budućnost. Stvaranjem partnerstava sa kompanijama kao što je CADCAM Data želimo da povećamo cenu kreativnosti i intelektualnog kapitala, da razvijamo nove metode i proizvode”, izjavio je dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta, na otvaranju laboratorije.

Ova laboratorija studentima i nastavnicima omogućava da u virtuelnoj realnosti isprobaju ideje i koncepte za industrijske proizvode, to jest da kroz jednu platformu sagledaju ceo životni vek proizvoda – od ideje i dizajna, preko simulacije i testiranja, proizvodnje, lansiranja na tržištu, do reciklaže. Platforma povezuje projektante, inženjere, dizajnere, menadžere, marketing stručnjake, prodavce… u integrisano okruženje i predstavlja jedno od najmodernijih softverskih rešenja, a moguće je uključivanje stručnjaka različitih profila iz celog sveta, i to istovremeno.

“Želimo da se tranformišemo u ekonomiju zasnovanu na znanju i da naš BDP nema mali linerani rast, već eksponencijalni. Vrata našeg fakulteta su uvek otvorena za ovakve inovativne događaje”, rekao je Mitrović i dodao da je od ove godine studentima beogradskog Mašinskog fakluteta na raspolaganju i smer Informacione tehnologije u mašinstvu.

Laboratorija je rezultat saradnje kompanije CADCAM Data iz Beograda, koja je donirala licence za opremanje laboratorije za razvoj proizvoda, i beogradskog Mašinskog fakulteta, a priliku da je koriste imaće studenti svih nivoa studija, istraživači i profesori. Reč je o prvoj takvoj laboratoriji u Beogradu.

Dragana Kecić, direktorka u kompaniji CADCAM Data, rekla je da ta kompanija već dugo ima saradnju s akademskom zajednicom, kroz projekte s mašinskim i srodnim fakultetima u Srbiji. “Edukacija postaje sve složenija, potrebno je korišćenje savremenih softverskih alata, ali i saradnja s drugima. Potrebe za resursima su velike, zato smo i počeli saradnju s vašim fakultetom. Nadamo se da ćete svi vi pomoći našoj privredi i našim kompanijama da postanu konkurentniji, na globalnom tržištu a da ćete vi ostati u Srbiji i ovde praviti uspešne karijere”, rekla je ona.

Cezar Sančes Lopes, potpredsednik u kompaniji Airbus, kao jedan od najvećih korisnika 3DEXPERIENCE platforme, rekao je da su za tu kompaniju inovacije izuzetno važne i da je trenutno fokus Airbusa na primeni inovacija i teoretskih znanja. “Zato su nam važni ljudi i znanje. Ljudi su ti koji prave razliku, njihova strast, njihovo znanje, njihova posvećenost”, rekao je on.

Mateo Koko, Dassault Systèmes, izjavio je da njegova kompanija radi na mnogim softverskim rešenjima u različitim industrijama. Od ideje do proizvoda suočeni ste sa mnogo izazova informacija i potencijalnih rešenja. Ulažete mnogo vremena ako krenete jednim putem, a niko vam ne garantuje da ćete uspeti, rekao je on.

“Zato mi koristimo softver koji pruža mogućnost simulacije različitih situacija, kombinujući informacije, ideje. Kreirali smo softver koji kombinuje različite pristupe, u realnom vremenu, ljude s različtih krajeva sveta, menadžere, inženjere, različite formate i pristupe, a svi oni rade na istom proizvodu, kreiranju, unose izmene, sarađuju, validiraju. Dobili smo platformu koja sve njih objedinjuje i pruža mogućnost dobijanja povratne informacije. Sve to nas dovodi u situaciju da imamo nekakva iskustva o proizvodu, a nismo ga još napravili u stvarnosti. Naš softver pruža studentima, na primer, priliku da rade na istom projektu, na ‘istom parčetu papira’, u realnom vremenu, a da pritom budu dislocirani u istom gradu, u istoj državi ili istom kontinentu ili svuda po svetu,” rekao je Koko.

Čedomir Duboka, direktor za ključne klijente u CADCAM Data, rekao je da se radi o platformi koja integriše ljude različitih struka u kolaborativno okruženje koji rade s istim ciljem i jedinstvenom bazom ažuriranih podataka. Platforma je kreirana za različite industrije, od vazduhoplovne do automobilske, trenutno njih 11. Studenti i profesori mogu da u virtuelnom okruženju učestvuju na predavanjima, da praktično testiraju neke ideje ili merenja i simuliraju rešenja. Ideja je da se studentima pruži šansa da stiču teorijska i praktična znanja u okviru ovog softverskog rešenja, koja kasnije mogu da primene u profesionalnom radu i usavršavanju, rekao je on.

“Imate kontinuitet od ideje na parčetu papira do krajnjeg prizvoda. Kontinuitet i kontrola su važni, a vi sada možete i da se igrate idejom ‘šta bi bilo kad bi bilo’ jer možete da testirate neki 3D model i simulirate neku situaciju”, rekao je Duboka.

Na kraju skupa okupljenima su se obratili Andrija Ekmedžić, direktor i rukovodilac projektne organizacije u Koneleku, Mladen Kličković, student III godine Mašinskog fakulteta i vođa tima BEOAVIA, i Petar Vojinović, osnivač i glavni urednik regionalnog portala o vazduhoplovstvu Tango Six, koji su govorili o svojim iskustvima u radu i dali podršku projektu i studentima.

Otvaranju 3DEXPERIENCE laboratorije prisustvovali su student i profesori Mašinskog fakulteta u Beogradu, predstavnici kompanija Airbus i Dassault Systemes i brojni gosti.