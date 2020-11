Otvorena sedma BIZIT konferencija

Danas, 4. novembra, otvorena je sedma regionalna konferencija BIZIT „Nova digitalna realnost“, koja se po prvi put održava u hibridnom formatu – u Klubu poslanika za određeni broj učesnika, kao i online za sve koji su zainteresovani.

Kako se konferencija održava u nikad „zanimljivijim“ okolnostima, logično je da je najveći deo iste posvećen prilagođavanju modernih tehnologija i novih poslovnih rešenja na aktuelne potrebe i trendove u sferama biznisa, učenja i svega ostalog što sve češće radimo – na daljinu.

Tokom prvog dana su obrađivane tri tematske celine:

Poslovni softver (Upravljanje poslovnim procesima i upravljanje projektima, Odlučivanje i kontrola poslovnih procesa, Big Data, SaaS – softver kao usluga)

Everything smart (Smart BUSINESS, Smart CITY, Smart HOME, FINTEC alati, digitalizacija banaka)

Cyber security (Backup, disaster recovery, antivirusi, fizička bezbednost, GDPR, zaštita dece na internetu)

Pozdravne govore su održali Milan Dobrijević, načelnik odeljenja za razvoj digitalne agende u Minastarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i Borko Crnogorac, direktor Sektora za razvoj usluga za poslovne korisnike Telekom Srbija.

Direktorka PC Press-a Vesna Čarknajev je u pozdravnom govoru istakla;

„Htela bih još da kažem i to zbog čega smo se odlučili da uprkos svemu, ipak organizujemo ovu konferenciju u uslovima kakvi jesu. Svedoci smo posrtanja naše privrede i ekonomije. Osim zdravstvene, Covid je inicirao i ekonomsku krizu čije posledice ćemo svi zajedno meriti milionima izgubljene dobiti i hiljadama izgubljenih radnih mesta. Pretpostavlja se da će privreda zabeležiti pad prihoda od čak 40% u velikim sistemima do 70% u segmentu malih i srednih preduzeća. Ni u IT industriji nije bolja situacija. Čak 60% IT kompanija je takođe zabeležilo pad prihoda u ovoj godinu u odnosu na isti period prošle godine.

Rečju, svima nam je potrebna pomoć i podrška za savladavanje ove situacije. Mi zaista verujemo da je prevođenje poslovnih procesa u digitalne poslovne porcese način da se posledice pandemijske krize ublaže i učine podnošljivim. Zbog toga smo zamolili naše partnere iz IT kompanija koji će ovde držati prezentacije da u fokus svojih izlaganja stave konkretne mere i konkretna rešenja koja su primenljiva odmah, koja razmno koštaju i za koja nisu potrebne godine za implementaciju. Verujem da ćete sa BIZITA poneti nove ideje kako da iz aktuelne situacije svi zajedno izađemo sa najmanjim mogućim posledicama.“

Nakon njih je predavanje održao prof. dr Dejan Šoškić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Sam naziv teme „COVID-19 i makroekonomija“ privukao je pažnju svih prisutnih, kao i publike koja je pratila predavanje preko interneta

„COVID-19 pandemija je šok kakav svetska ekonomija ne pamti. Uticala je na sve aspekte makroekonomije – na potražnju, prodaju, na interne i eksterne uslove poslovanja. Nema privredne grane koja nije doživela udarac,“ istakao je Dejan Šoškić. „Kompleksne, razvijene ekonomije koje su međusobno prožimaju i baziraju na servisima će pretrpeti veće udarce zbog pandemije.

Među ostalim merama koje se preporučuju za izlazak iz krize, po njegovim rečima, ističu se: „Neophodno je zaštititi ranjive kategorije stanovništva i odgovorno, pažljivo rukovoditi socijalnim davanjima. Mora se investirati u zdravstvo i edukaciju, kao i istraživanje i razvoj, te u infrastrukturne projekte koji su veoma isplativi. Takođe je veoma preporučljivo uvećati fiskalne prihode putem progresivnog oporezivanja kojim bi se više zahvatilo od bogatih i sa tržišta kapitala. Takođe je neophodno davati podsticaj multilateralnim, međunarodnim projektima koji imaju za cilj poboljšanje zdravstvene zaštite i ekonomski rast.“

Nije kasno da i vi učestvujete

Drugog dana se očekuje još mnogo zanimljivih diskusija, panela, predavanja – na teme Data centara i IT infrastrukture, digitalnih komunikacija i marketinga, telekomunikacionih izazova, kao i obrazovanja i zapošljavanja u ICT industriji.

Podsećamo da svi zainteresovani mogu platiti konferenciju potpuno besplatno putem našeg sajta, odnosno preko BIZIT YouTube kanala. Premda je praćenje konferencije na ove načine potpuno besplatno, svi koji žele mogu i da se prijave putem ovog linka, te da tim putem steknu mogućnost da postavljaju pitanja učesnicima konferencije, učestvuju u diskusijama, te da konkurišu za neku od brojnih nagrada koje će biti deljene tokom oba dana konferencije.

