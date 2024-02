Otvorene prijave za prvi OTP Connect Izazov

OTP banka danas je otvorila prijave za prvi Izazov u okviru svog inovacionog ekosistema, OTP Connect, pod nazivom „Kažeš inovacija, misliš aplikacija“ namenjen startap i IT kompanijama i timovima koji se bave različitim vrstama dizajna i razvojem mobilnih aplikacija – app, web, UX, kao i product development-om. Tema Izazova je osmišljavanje dizajna i funkcionalnosti za Junior m-bank aplikaciju, što će predstavljati nastavak unapređenja jedinstvene i, na domaćem tržištu, prve debitne kartice za decu od 11 do 18 godina, OTP Junior kartice. Prijave su otvorene od 9. do 29. februara, nakon čega sledi proces selekcije za ulazak timova u narednu fazu.

Šta je Junior OTP kartica?

OTP Junior kartica nudi niz pogodnosti za korišćenje, kako za roditelje ili zakonske zastupnike, tako i za decu koja koriste ovu karticu.

Predstavlja izuzetno praktično rešenje za svaki dan, u kom dete samostalno obavlja različita plaćanja neophodna za njegove potrebe kao što je džeparac, užina, knjižara, plaćanja tokom boravka na ekskurziji u zemlji ili inostranstvu, online plaćanja i podizanje novca sa bankomata.

Od učesnika prvog Izazova očekuje se da predlože inovativni koncept rešenja, dok funkcionalnosti treba da budu adekvatne za uzrast dece koja će je koristiti. Kada je reč o žiriranju predstavljenih rešenja, ocenjuje se jačina dokaza istraživanja potreba korisnika, inovativnost, primena, funkcionalnosti, dizajn i kvalitet rešenja.

Izazov pod sloganom „Napravi aplikaciju za dete u sebi“ biće sproveden u tri faze. Timovi odabrani na osnovu prijava, ulaze u prvu fazu – dvodnevni Ideaton, događaj gde će biti izabrana tri tima sa konceptima rešenja koja zadovoljavaju selekcione kriterijume za ulazak u sledeću fazu. Druga faza je Razvoj ideja, višenedeljni proces tokom kog izabrani timovi rade na testiranju pretpostavki svojih ideja kroz eksperimente i izrađuju dizajnerski kompletno rešenje spremno za razvoj koji sprovodi interni tim banke. Finalna faza je Demo dan kada će validirana rešenja timova biti predstavljena i kada će ujedno biti odabrana najbolja rešenja.

Na Ideatonu će odabrani timovi dobiti po 3.000 evra za dalji razvoj dizajna i validaciju svojih rešenja, dok će na Demo danu pobednički tim biti nagrađen sa dodatnih 5.000 evra, sledi drugoplasirani sa 3.000 evra, a trećeplasirani sa 2.000 evra. Pored vrednih novčanih nagrada, OTP banka će svim učesnicima pružiti mentorstvo i podršku tokom celog procesa razvoja aplikacije.

Ovaj izazov OTP banke Kažeš inovacija, misliš aplikacija predstavlja šansu učesnicima da se pridruže u redefinisanju bankarstva za sledeću generaciju!

Inovacioni ekosistem OTP Connect predstavlja sveobuhvatni program koji inovatorima omogućava direktnu komunikaciju, povezivanje i saradnju sa OTP bankom, testiranje i implementaciju rešenja u okviru sistema banke, kao i povezivanje radi potencijalne saradnje sa klijentima banke. Nastao je s ciljem umrežavanja startap i tehnološke zajednice i finansijskog sektora.

