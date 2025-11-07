Otvorene prijave za Startap Kidz Challenge: Deca razvijaju digitalnu pismenost i preduzetnički duh

Udruženje Startap kidz pokrenulo je prijave za Startap kidz Challenge, jedinstveni edukativni događaj za decu uzrasta od 9 do 14 godina koji promoviše digitalnu pismenost, kreativno i preduzetničko razmišljanje, kao i timski rad. Radni dan izazova biće održan 30. novembra, dok će demo dan sa finalnim predstavljanjem ideja uslediti 7. decembra u Beogradu, Dorćol Platz.

Tokom izazova, 50 učesnika biće podeljeno u 10 timova koji će, uz podršku stručnih mentora, prolaziti kroz ceo proces: od ideje do predstavljanja prototipa pred žirijem. Cilj je da deca nauče kako se digitalni alati pametno i bezbedno mogu koristiti za kreiranje, istraživanje i rešavanje problema, ali i da razviju način razmišljanja preduzetnika —da istražuju, povezuju ideje i traže rešenja.

“U ovom izazovu fokusiramo se na digitalnu pismenost kao jedno od ključnih znanja današnjice – ne samo da deca znaju da koriste tehnologiju, već da razumeju kako pomoću nje mogu da stvaraju i doprinose svetu oko sebe“, poručuje Ivana Popović, su-osnivač udruženja Startap kidz, organizatora događaja.

„Digitalna pismenost je mnogo više od korišćenja tehnologije — ona znači razumevanje, stvaranje i odgovorno deljenje sadržaja. Zato Yettel fondacija sa ponosom podržava inicijative koje pomažu deci da pametno koriste digitalno okruženje od ranog uzrasta“, poručuje Milica Begenišić, menadžer Yettel fondacije, glavnog partnera događaja.

U okviru radnog dana, 30. novembra deca će se podeliti u timove, prema procenjenim interesovanjima i veštinama. Neko će biti zadužen za kreiranje logotipa i naziva brenda, neko će razmišljati o reklami, oni koji su veštiji sa brojevima baviće se finansijama u timu. I na kraju, oni koji su veštiji sa rečima osmisliće kako da rešenje, do kojeg su timski došli, na najbolji način predstave pred žirijem.

Na demo danu, 07. decembra timovi će svoja rešenja predstaviti žiriju i publici.

Glavna nagrada za pobednički tim je jedinstveno iskustvo “U društvu poznatog glumca Petra Strugara”. Deca će jedan dan provesti u jahanju i razgovoru o životu, radu i odgovornosti. Strugar će inspirisati decu svojom ličnom preduzetničkom pričom i kako je zaživela njegova ideja.

Nagrada publike biće društvena igra „Smišljaonica“ i pripašće timu sa najviše glasova publike.

Svi učesnici Challenge-a poneće sa sobom slatki paket koji im poklanja Bambi.

Startap kidz Challenge se održava uz podršku Yettel fondacije kao glavnog partnera. Ostali partneri projekta su Bambi, Coca Cola HBC, Imlek i Dr. Oetker. Prijatelji koju su pružili svoju mentorsku podršku su Fakultet organizacionih nauka, Paušal i HR World.

“ U Startap kidz-u ne pokušavamo od dece da napravimo japijevce ni preduzetnike, ono što je naš cilj je da ih inspirišemo, čime god da se bave, bilo da budu direktori ili bibliotekari, da imaju inicijativu i preduzetnički način razmišljanja.” poručuju iz Udruženja.

Prijave za Startap kidz Challenge su otvorene do 20. novembra, a broj mesta je ograničen.

Roditelji zainteresovani za učešće mogu prijaviti svoju decu putem linka.