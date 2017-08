Outsourcing budućnost za sve

Outsourcing IT operacija, po svojoj definiciji, predstavlja poslovni proces tokom kojeg kompanija prepušta jedan deo poslovnih aktivnosti specijalizovanim partnerima, kako bi unapredila svoje poslovanje. Partnerska kompanija preuzima odgovornost za funkcionisanje tog servisa, obavezujući se nizom ugovora, počevši od NDA do SLA ugovora, čime se garantuju poverljivost i nivo servisa koji je partnerska kompanija u obavezi da ispuni.

Razlozi zbog kojih se kompanije odlučuju za outsourcing pojedinih operacija su višestruki. Najčešće su finansijske i organizacione prirode, ali mogu biti i posledica povremenih konsolidacija poslovnih procesa sa ciljem unapređenja poslovne politike.

„Nekada nas je u IT‑ju bilo petnaestoro, a sada nas ima sedmoro. Mi se brinemo za 500 računara, više od 500 korisnika, 50 servera koji imaju različite role i ceo taj sistem potrebno je održavati. Ovo je bio osnov za pronalaženje nekakvog sistema koji će nam omogućiti da budemo sigurni“, kaže Nataša Cvetković, IT menadžerka u kompaniji Imlek.

Šire posmatrano, outsourcing IT operacija nosi sa sobom niz prednosti, koje se mogu kategorizovati kroz razloge za outsourcing i benefite koji se tim potezom ostvaruju.

Smanjenje rizika i troškova poslovanja

Jedan od najčešćih razloga da se kompanije odluče za outsourcing IT operacija ogleda se kroz smanjenje i kontrolu operativnih troškova. Uz outsourcing troškovi se po pravilu smanjuju i svode na fiksni mesečni iznos. Primenom tradicionalnog modela kompanije se potencijalno mogu suočiti sa velikim troškovima, npr. prilikom odlaska zaposlenih ili implementacije novih tehnologija, koje zahtevaju dodatna ulaganja u proces selekcije novih kandidata i usavršavanje postojećih.

Savremeni trendovi u poslovanju povlače za sobom potrebu za postojanjem sve većeg broja složenih pratećih rešenja, koja su po pravilu pod nadležnošću lokalnih IT odeljenja. Potreba za rasterećenjem lokalnih resursa, takođe, jedan je od bitnijih razloga za IT outsourcing. IT outsourcing često dolazi i kao posledica procesa restrukturiranja kompanija, čiji su vodeći ciljevi smanjenje troškova, poboljšanje kvaliteta, unapređenje efikasnosti celokupnog poslovanja i fokusiranje na primarne proizvodne delatnosti. S obzirom na to da su IT servisi važni za poslovanje, kao podrška osnovnom biznisu, ali istovremeno ne predstavljaju primarnu delatnost kompanije, oni praktično postaju jedan od prvih kandidata za outsourcing.

„Mi nemamo interes da držimo vrhunskog programera kako bi radio na četiri nekakva sitna zahteva u toku godine, a opet posao mora da se završi sa visokim nivoom kvaliteta. Najbolje bi bilo kada bismo mogli da šerujemo stručni kadar sa nekom drugom velikom kompanijom“, kaže Nataša Cvetković.

Smanjenje rizika, takođe, jedan je od vodećih razloga za outsourcing, jer se na ovaj način IT operacije u većini slučajeva prepuštaju obučenim profesionalcima, koji bi trebalo da poseduju veće iskustvo, zasnovano na velikom broju klijenata, naprednijem usavršavanju, treninzima, zbog čega bi trebalo da budu u stanju da efikasnije odgovore na probleme koje pojedini servisi nose sa sobom. Pretpostavka je da uz outsourcing dolazi i do poboljšanja nivoa podrške, jer se često uvodi 24×7 model, sa većim timom koji pruža podršku, različitim nivoima podrške i kontinualnim monitoringom, čime se, kad je održavanje u pitanju, uvodi proaktivni pristup.

Benefiti koje kompanije beleže nakon uvođenje outsourcing‑a javljaju se kao posledica i trebalo bi da prestavljaju potvrdu razloga za outsourcing.

Rasterećenje resursa i povećanje efikasnosti

Jedan od najvećih benefita koje kompanije dobijaju outsourcing‑om je praćenje i redovno održavanje servisa koji je predmet outsourcing‑a. Servis koji je predmet održavanja se redovno nadograđuje (upgrade) na aktuelnu verziju, a proaktivnim monitoringom se veliki procenat problema uočava u početnim fazama, što znatno umanjuju posledice.

„Ako se bavite outsourcing‑om, jako je bitno da imate dobro organizovane i transparentno objašnjene načine kako mi tu vašu uslugu možemo da koristimo, na koji način ćemo mi komunicirati, na koji način ćete gledati na kritične tačke, da li i kako ćete raditi monitoring, da je jasno šta sve u uslugu potpada. Važno je i da postoji mogućnost proširenja usluga“ – kaže Nataša Cvetković.

Dodatne uštede javljaju se kao jedan od benefita, jer se kompanije kod kojih se outsourcing pokazao kao ispravan model odlučuju da i druge servise održavaju na isti način, pa se ugovorom o održavanju obuhvata veći broj servisa.

Kadrovske promene su jedan od velikih problema sa kojima se kompanije suočavaju, a njihov uticaj na održavanje servisa se u velikoj meri smanjuje uz outsourcing. Takođe, kompanije se često suočavaju sa problemom selekcije kandidata, naročito ako su u pitanju usko specijalizovane tehnologije.

„Ne vidim nijednog IT stručnjaka, za bilo koju oblast, da radi u ovakvim kompanijama kakav je Imlek. Takav stručnjak ovde ne može da da svoj maksimum, ne može dalje da se razvija, prosto zato što se u ovakvim kompanijama najviše bavimo održavanjem sistema. Imam nerešiv problem pri zapošljavanju u IT sektoru“, reči su Nataše Cvetković. IT menadžerka kompanije Imlek kaže još i: „Razmišljam o tome kako bi bilo dobro da postoje kompanije koje će servisne usluge davati na drugačiji način. Pored konsultantskih usluga usmerenih na rešavanje problema, outsourcing bi trebalo da vodi ka kreiranju novih usluga, kao što je angažovanje administratora na jednokratnom poslu. Npr. kada radimo update korisničkih aplikacija ovde u Imleku, mi moramo u kratkom roku da završimo posao, što prevazilazi naše mogućnosti, s obzirom na to da se radi o velikom sistemu. Bilo bi dobro da na takvom projektu možemo da angažujemo dodatne administratore.“

