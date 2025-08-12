Ova tužba bi mogla da uništi celu AI industriju

AI kompanije od apelacionog suda traže da blokira ono što nazivaju „najvećom tužbom u istoriji“. U pitanju je proces koji su pokrenula tri autora, a u vezi je s AI treninzima kompanije Anthropic. Vremenom se pridružilo više od sedam miliona autora, a eksperti kažu da bi ako pobede mogli da unište celu AI industriju.

Nikada neće biti jasno zašto su oni koji donose odluke u okviru AI kompanija pomislili da autorska prava nisu važna i da su tuđa dela njihova svojina. To se dogodilo i u kompaniji Anhtropic. Autori čija su dela bez dozvole korišćena za AI treninge sada traže svoje, a njihova pobeda bi mogla da znači kraj ove kompanije.

Kao što smo već rekli, tužbi se priključilo preko sedam miliona autora koji se izdavaštvom bave decenijama. Pobeda na sudu bi mogla da znači oko 150 hiljada dolara po autoru, što znači da bi kompanija ostala bez milijardi. Ističe se da to znači da bi u Anthropic-u mogli da se odluče za nagodbu, jer bi ih suđenje koštalo mnogo više.

Ako dođe do nagodbe, to bi moglo da utiče i na druge AI kompanije koje su prekršile pravila o autorskim pravima. U saopštenju kompanije Anthropic stoji da je u pitanju greška, jer sudija nije doneo odluku na osnovu temeljnih analiza, već se pozvao na svoje pedesetogodišnje iskustvo. Neki eksperti su se s tim složili (Consumer Technology Association i Computer and Communications Industry Association), pa se izgleda prava ljudskih autora još jednom stavljaju u drugi plan, budući da bi, ako dobiju ono što im pripada, mogli da unište celu AI industriju.

Ovaj slučaj je od velikog značaja, budući da bi mogao da oblikuje to kako se AI giganti odnose prema tuđem radu. To ne znači da će biti lako, jer utvrđivanje autorskih prava nije uvek jednostavno – posebno kada se radi o milionima autora.

Ovo nije jedini problem za kompaniju Anthropic – Reddit je u junu pokrenuo tužbu zbog nezakonitog preuzimanja korisničkih podataka na kojima je treniran chatbot Claude. Prema navodima iz tužbe, Reddit je optužio Anthropic za korišćenje automatizovanih botova za pristup njihovom sadržaju – uprkos zabrani i bez dozvole korisnika. U dokumentima koji su podneseni Višem sudu Kalifornije u San Francisku, stoji da je Anthropic “namerno trenirao svoj model na privatnim podacima korisnika Reddit-a, bez njihovog znanja i pristanka”. Ovo zvuči kao neoboriv dokaz da su korisnici i autori ozbiljno ugroženi.