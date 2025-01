Ove 3 Windows postavke utiču na FPS u igrama

Nizak FPS u igrama često je rezultat loše internet konekcije ili konfiguracije vašeg sistema. Međutim, određene Windows postavke, poput Hyper-V, takođe mogu sprečiti vaš računar da pruži najbolje FPS u igrama. Evo tih Windows postavki i kako ih možete onemogućiti da poboljšate FPS u igrama.

Integritet memorije i Platforma virtuelnih mašina (VMP)

Integritet memorije je važna Windows funkcija koja obezbeđuje da vaš računar bude zaštićen od zlonamernog koda i nepodpisanih drajvera. S druge strane, VMP pruža osnovne usluge virtuelnih mašina za Windows. Obe su ključne za sigurnost sistema, zbog čega ih Microsoft omogućava podrazumevano. Međutim, postoje brojni izveštaji koji sugerišu da isključivanje ovih postavki može rezultirati boljim FPS u igrama. Obično, isključivanje Integriteta memorije i VMP može dovesti do poboljšanja performansi u nekim igrama za 4–7%. Na primer, jedan korisnik sa Reddita je pokazao u video snimku da je postigao poboljšanje FPS-a od 4,2% u Cyberpunk 2077 i oko 6,3% u Shadow of the Tomb Raider onemogućavanjem Core Isolation, od kojeg je deo Integritet memorije. Microsoft je takođe objavio da isključivanje Integriteta memorije i VMP može poboljšati performanse sistema. Ipak, važno je napomenuti da ovo nije zagarantovano. Microsoft je naveo da se poboljšanje performansi primećuje samo u „određenim scenarijima i nekim konfiguracijama gaming uređaja.“ Zbog toga možda nećete doživeti značajno povećanje FPS-a. Takođe, bilo je slučajeva kada su igre bolje radile sa uključenim Integritetom memorije. Na primer, u video snimku na YouTube-u, Britec09 tvrdi da je postigao bolji FPS u Assassin’s Creed Origins kada je igrao sa uključenim Core Isolation. S obzirom da većina korisnika izveštava o koristima od isključivanja ovih postavki – a Microsoft je potvrdio mogućnost poboljšanja – preporučujemo da probate.

Da biste isključili Integritet memorije na Windows 11, otvorite Start meni, otkucajte Windows Security i pritisnite Enter. U aplikaciji Windows Security, odaberite „Device Security“ sa levog menija, a zatim kliknite na opciju „Core Isolation Details“ s desne strane. Zatim isključite prekidač za „Memory Integrity“. Za isključivanje Platforme virtuelnih mašina na Windows 11, otvorite Start meni, otkucajte Turn Windows features on or off i pritisnite Enter. Poništite kutiju pored „Virtual Machine Platform“ i kliknite na dugme „OK“. Zatim, sačekajte da Windows obradi vašu promenu, a zatim kliknite na dugme „Restart Now“ da primenite promene. Nakon ponovnog pokretanja, proverite da li ste postigli bolji FPS u igri. Ako jeste, to je odlična vest. Ipak, nemojte držati obe postavke onemogućene trajno. Umesto toga, isključujte ove postavke svaki put kada počnete da igrate, a nakon što završite sesiju, ponovo ih omogućite.

Hyper-V

Hyper-V je tehnologija virtualizacije koja je omogućena na vašem računaru, što vam omogućava da pokrećete različite operativne sisteme kao virtuelne mašine. Međutim, bilo je mnogo žalbi da Hyper-V može uzrokovati usporavanja i probleme sa performansama na Windows-u. Ovo je posebno tačno ako imate stariji računar sa ograničenim RAM-om. Većina modernih sistema je sposobna da podnese opterećenje Hyper-V-a bez negativnog uticaja na performanse igranja. Dakle, verovatno nećete imati problema sa Hyper-V-om dok igrate na modernom računaru sa dobrim specifikacijama. Ipak, ako imate stariji računar sa ograničenim RAM-om, preporučujemo da isključite Hyper-V i proverite da li dolazi do poboljšanja performansi FPS-a. Da biste isključili Hyper-V na Windows 11, otvorite Start meni, otkucajte Turn Windows features on or off i pritisnite Enter. Pronađite Hyper-V na listi, poništite kutiju pored njega i kliknite „OK“. Nakon toga, moraćete da restartujete računar da bi promene stupile na snagu.

Nagleov algoritam

Ako ste igrač online multiplayer igara, trebalo bi da razmislite o isključivanju Nagleovog algoritma. Ovaj algoritam je bitna funkcija vašeg rutera koja kontroliše prenos podataka za upravljanje zagušenjem mreže. Umesto da odmah šalje sve pakete, on spaja manje pakete u veće pre nego što ih pošalje. Iako ovo može smanjiti zagušenje mreže, može izazvati latenciju u real-time igrama, gde čak i male kašnjenja mogu uticati na vašu igru. Zbog toga preporučujemo da ga isključite. Ipak, pre nego što krenete, važno je napomenuti da većina modernih online igara već ima isključen Nagleov algoritam, pa možda nećete primetiti poboljšanje nakon što pratite sledeći postupak za manuelnu izmenu registrija.

Izmena registrija nosi rizik, jer jedna pogrešna radnja može učiniti vaš računar nestabilnim. Zato se pobrinite da napravite rezervnu kopiju svog računara i kreirate tačku za vraćanje sistema kako biste ga zaštitili od problema.

Otvorite Start meni, otkucajte Command Prompt u pretrazi i pritisnite Enter. U prozoru Command Prompt, otkucajte ipconfig i pritisnite Enter. Zabeležite svoju IP adresu koja je prikazana pored IPv4 adrese.

Zatvorite prozor Command Prompt i otvorite Registry Editor. To možete uraditi tako što ćete otkucati Registry Editor u Start meniju i pritisnuti Enter. U Registry Editor-u, idite na sledeću lokaciju:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces

Pod ključem Interfaces, naći ćete više podključeva. Potrebno je da proverite svaki podključ za string vrednost pod nazivom DhcpIPAddress, koji ima vašu IP adresu kao podatke o vrednosti. Kada pronađete taj podključ, desnim klikom izaberite „New“, pa izaberite „DWORD (32-bit) Value“.

Nazovite vrednost TcpAckFrequency. Zatim, dvostrukim klikom, upišite 1 u polje Value data i kliknite „OK“.

Nakon toga, ponovo desnim klikom na podključ, izaberite da kreirate još jednu DWORD (32-bit) vrednost, nazovite je TCPNoDelay, dvostrukim klikom postavite podatke o vrednosti na 1 i kliknite „OK“.

To je to! Sada restartujte računar i proverite da li dobijate bolji FPS i manje kašnjenje u igri. Ako jeste, to je dobro. Međutim, ako i dalje imate iste probleme, možda to znači da je Nagleov algoritam već isključen za vašu igru. Kako se ispostavlja, ne postoji zvaničan način da se utvrdi da li je algoritam isključen za vašu igru, pa je jedina opcija da ga ručno isključite i proverite da li to poboljšava performanse igre.

Ovo su bile neke od Windows postavki koje možete isključiti kako biste poboljšali performanse igranja. Pored isključivanja ovih postavki, trebalo bi da osigurate da su svi drajveri na vašem računaru ažurirani i da koristite najnoviju verziju Windows-a. Ovo neće samo poboljšati vaše iskustvo u igrama, već i unaprediti ukupne performanse računara.

